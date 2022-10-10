HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Paşinyan'a 'Azerbaycan' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Paşinyan'a 'Azerbaycan' çağrısı

10.10.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Paşinyan'ı barış süreci için Azerbaycan ile çalışmaya devam etmeye çağırdı. Blinken, ayrıca gün içinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Paşinyan'a 'Azerbaycan' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki doğrudan görüşmeleri takdir ederek Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a barış süreci konusunda Azerbaycan ile çalışmaya devam etme çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştüğünü açıkladı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prag'da diplomasi trafiği! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul ettiSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prag'da diplomasi trafiği! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Price, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Bakan Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan'ın dışişleri bakanları ve liderleri arasındaki doğrudan görüşmeler de dahil olmak üzere sürdürülebilir bir barış anlaşmasına varmak için attıkları olumlu adımlar için takdirlerini dile getirdi. Bakan Blinken, Başbakan Paşinyan'ı barış sürecini desteklemek için zamana bağlı ve ölçülebilir adımlar üzerinde Azerbaycan ile çalışmaya devam etmeye çağırdı." ifadelerini kullandı.

g3

Bakan Blinken'ın, sınırların net bir şekilde çizilmesi, ulaşım yollarının açılması, kayıp kişilerin bulunması ve tanımlanması, tutukluların iadesi ve diğer konular dahil olmak üzere ABD'nin bu süreçteki desteğini yinelediğini belirten Price, Blinken'ın, güven inşa etmek için Azerbaycan sınırında sivil bir Avrupa Birliği (AB) misyonu kurulması planlarını da memnuniyetle karşıladığını kaydetti

Price, "Bakan, Dağlık Karabağ sakinleri için haklar ve güvenceler konusundaki tartışmaların önemini ve her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesi ve kalıcı bir barışın tek yolu olarak müzakere edilmiş bir anlaşmaya odaklanması gerektiğinin altını çizdi." ifadelerine yer verdi.

Blinken, ayrıca gün içinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede katil hemşire dehşeti: Esrarengiz bebek ölümlerinin arkasında o vardı! İnsülin ve hava enjekte edip...Hastanede katil hemşire dehşeti: Esrarengiz bebek ölümlerinin arkasında o vardı! İnsülin ve hava enjekte edip...
Suça karışan yandı! 1 gün de olsa hapis geliyor…Suça karışan yandı! 1 gün de olsa hapis geliyor…
Çevredekiler kurtarmaya çalıştı! Terastan aşağı sarktı sonrası korkunçÇevredekiler kurtarmaya çalıştı! Terastan aşağı sarktı sonrası korkunç
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan blinken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı

Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi paketi...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi paketi...

Kader Yıldız’ın ölüm anı tüm Türkiye’ye dehşete düşürmüştü!

Kader Yıldız’ın ölüm anı tüm Türkiye’ye dehşete düşürmüştü!

İlginizi Çekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.