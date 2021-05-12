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ABD Dışişleri Sözcüsü: 'Filistinli çocuklar' sorusuna yanıt veremedi

12.05.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Tel Aviv'in uyguladığı terörü görmezden geldi. TRT World muhabiri, Dışişleri Sözcüsü'ne, şehit edilen Filistinli çocukların fotoğraflarını görüp görmediğini sordu. Sözcü ise "Gerginliği azaltma çağrısı yaptık" demekle yetindi.

ABD Dışişleri Sözcüsü: 'Filistinli çocuklar' sorusuna yanıt veremedi

İsrail’in günlerdir uyguladığı şiddet ve zulme rağmen ABD’den gelen açıklamalar İsrail’i destekler nitelikte oldu. Beyaz Saray ve Dışişleri Sözcüleri, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu söyledi.

SORU KARŞISINDA DURAKLADI

TRT World Muhabiri Yunus Paksoy’la Dışişleri Sözcüsü Ned Price’ın diyaloğu da ABD’nin bakış açısının özeti gibiydi.

Paksoy'un, "Filistinlilerden İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınadınız ama dün İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar konusunda bir kınama yapmadınız. Öldürülen çocukların resimlerini gördünüz mü? Bu konuda Bakanlık olarak diyeceğiniz bir şey var mı?" şeklindeki sorusuna Sözcü Price, "O resimleri gördüm. O resimlere bakıp acı hissetmemek zor. İşte tam da bu yüzden bugün sivil yaşamı korumak için sınırlama ve gerginliği azaltma çağrısında bulunduk" yanıtını verdi.

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