ABD durmuyor! Yeni yaptırımlar yolda

ABD'den İran'a yaptırımlar resmen bugün itibarıyla başladı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile yaptırımlar ilan edilirken Dışişleri bakanı Mike Pompeo yaptırım kapsamlarını açıkladı. Türkiye dışında muafiyet tanınan diğer ülkeler: Japonya, Çin, Tayvan, Hindistan, Güney Kore, İtalya ve Yunanistan.

AVRUPA DA YAPTIRIMA DAHİL OLACAK

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların İran'ın uluslararası ekonomik faaliyetlerini hızla azaltacağını söyledi. Pomepo ayrıca halihazırda 20'den fazla ülkenin İran'la petrol ticaretini kestiğini ya da azalttığını belirtti.

AB konusunda da açıklama yapan İran'ın, yaptırımlar konusunun AB'yi de kapsadığı belirtilirken, yasağa uyumaması durumunda karşılık verileceği belirtildi.

ABD: DAHA FAZLASI YOLDA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a daha fazla yaptırımın yolda olduğunu duyurdu.

Washington'ın bugün ikinci kısmını uygulamaya soktuğu yaptırımları değerlendiren Bolton, ek yaptırımların geleceğini söyledi.

