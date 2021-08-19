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ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Afganistan itirafı

19.08.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından ABD'den tarihi bir itiraf geldi. Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afgan ordusunun ve hükümetin Taliban karşısında 11 gün içinde çökeceğine dair hiçbir ibare görmediklerini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Afganistan itirafı

Taliban'ın Afgan ordusuna karşı kısa sürede zafer kazanarak ülkede yönetimi ele geçirmesi, tüm dünya tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Onlardan biri de ABD.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Taliban'la ilgili tarihi bir itirafta bulundu.

"ÖNCELİĞİMİZ AMERİKALILARI TAHLİYE ETMEK"

Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, " Afganistan'dan şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi" dedi.

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Afganistan'da durumun son derece tehlikeli, dinamik ve değişken olduğuna dikkati çeken Milley, önceliklerinin ise ülkedeki Amerikan vatandaşları ve ABD'ye yardım eden Afganları tahliye etmek olduğunu belirtti.

"HÜKÜMETİN 11 GÜNDE ÇÖKECEĞİNİ GÖREMEDİK"

Milley, havalimanında ise şu an istikrar sağlandığını ancak herhangi bir tehdit karşısında ise tereddütsüz askeri operasyonla karşılık vereceklerini söyledi. Afgan ordusunun kısa sürede dağılmasına ilişkin ise Milley, "Ne ben ne de başkaları (Afgan) ordunun ve bu hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair bir ibare gördü" ifadesine yer verdi.

AUSTİN: TALİBAN'LA İLETİŞİME AÇIĞIZ

ABD Savunma Bakanı Austin de "Taliban ile hasmane bir etkileşim yaşanmadı ve Taliban komutanlarıyla iletişim kanallarımız açık" ifadesini kullandı.

Austin, tahliye işlemleri için şu an Kabil'de yaklaşık 4 bin 500 ABD askeri olduğunu söyledi.

Mümkün olduğunca çok sayıda kişiyi tahliye etmek istediklerini ancak şu an istedikleri rakamlara ulaşamadıklarını belirten Austin, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na ulaşamayanların durumuna ilişkin ise havalimanı dışına çıkıp çok sayıda kişiyi alma kabiliyetlerinin olmadığını ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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