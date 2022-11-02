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ABD, "Harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" demişti... Bölgeyi hareketlendiren saldırı iddiasına yanıt verdiler!

02.11.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD basını tarafından ortaya atılan "İran, Suudi Arabistan'a saldıracak" iddialarına ilişkin Tahran yönetiminden açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, söz konusu saldırı iddialarını yalanladı. Öte yandan ABD, İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik olası bir saldırısına karşılık vereceğini duyurmuştu.

ABD, "Harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" demişti... Bölgeyi hareketlendiren saldırı iddiasına yanıt verdiler!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Suudi Arabistan'a saldıracağı yönünde çıkan iddiaları yalanlayarak, "Bu tür taraflı haberler, bazı Batılı ve Siyonist çevreler tarafından İran aleyhine olumsuz bir hava oluşturmak amacıyla yapılmaktadır" dedi.

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"BU TÜR TARAFLI HABERLERİ, BAZI BATILI VE SİYONİST ÇEVRELER YAPIYOR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Suudi Arabistan'a saldıracağı yönünde çıkan iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kenani, iddiaları yalanlayarak, "Bu tür taraflı haberler, bazı Batılı ve Siyonist çevreler tarafından İran aleyhine olumsuz bir hava oluşturmak ve bölge ülkeleri ile mevcut olumlu eğilimleri yok etmek amacıyla yapılmaktadır" dedi.

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Kenani, "İran İslam Cumhuriyeti, komşularıyla karşılıklı saygıya dayalı, uluslararası ilke ve kurallar çerçevesinde iyi komşuluk politikasını sürdürmektedir. Bölgede istikrar ve güvenliği tesis etmeyi ve geliştirmeyi komşularla yapıcı bir etkileşim olarak görüyor ve bunu ciddiyetle sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

ORDU TEYAKKUZA GEÇMİŞTİ

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Kuzey Irak'a yönelik saldırı hazırlığında olabileceğini iddia etmişti. İddiaların ardından Suudi Arabistan İran'ın 48 saat içerisinde kendine yönelik bir saldırı hazırlığı içerisinde olabileceği konusunda ABD'yi uyarmış ve uyarıya yanıt olarak bölgedeki alarmın yüksek seviyeye çıkarıldığı belirtilmişti.

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"HAREKETE GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Beyaz Saray İletişim Direktörü John Kirby ise dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suudi Arabistan’a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse yanıt vermekten çekinmeyeceğini ifade etmiş, "Tehdit tablosundan endişe duyuyoruz ve Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları aracılığıyla sürekli temas halindeyiz. Bölgedeki çıkarlarımızı ve ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" demişti. (İHA)

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İran Suudi Arabistan abd saldırı

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