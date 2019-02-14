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ABD Hava Kuvvetleri'nin eski çalışanına İran'a casusluk suçlaması

14.02.2019 09:56 | Son Güncelleme

ABD'de savcılar ABD Hava Kuvvetleri'nin eski mensubu Monica Witt'e İran lehine casusluk yapma suçlaması yöneltti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin eski çalışanına İran'a casusluk suçlaması

Diğer istihbarat çalışanlarını gözetlemekle suçlanan Witt geçmişte ABD'nin karşı istihbarat faaliyetlerinde yer alıyordu.

Yürütülen soruşturma kapsamında dört İran vatandaşına da suçlama yöneltildi. Bu kişilerin Witt'in iş arkadaşlarının bilgisayarlarına casus yazılımlar yüklediği belirtiliyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) göre Witt en son güneydoğu Asya'da Temmuz 2013'te görüldü.

Savcıların paylaştığı bilgiye göre Witt 1997 - 2008 yılları arasında ABD Hava Kuvvetleri'nde çalışmıştı ve en üst seviye güvenlik erişimine sahipti.

ABD Hazine Bakanlığı ise bu casuslukta rolü olduğu belirtilen New Horizon Organization (Yeni Ufuk Örgütü) ve Net Peygard Samavat Compnay adlı iki İran şirketine yaptırım uygulamaya karar verdi.

ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi Başkanı John Demers "Bir ABD vatandaşının ülkemize ihanet etmesi üzücü" dedi.

SUÇLAMALAR NELER?

Witt, Ocak 2012'den itibaren ABD hükümetine dair sırları paylaşmakla suçlanıyor. Bunlara ajanların isimleri, operasyonların ayrıntıları da dahil.

İddianamede, 39 yaşındaki eski istihbaratçının gizli karşı istihbarat faaliyetleri yürütmesi için Orta Doğu'da belirli noktalara gönderildiği belirtiliyor.

Savcılara göre Witt, İran lehine çalışmaya başladıktan kısa süre sonra çalışma arkadaşları hakkında "ABD'ye ciddi zarar verebilecek" bilgiler paylaşmaya başladı.

Yetkililer, İran'da irtibatta olduğu kişiye 2012'de gönderdiği mesajda şu ifadelerin olduğunu belirtiyor:

"İşi sevdim ve aldığım eğitimi kötünün yerine iyi için kullanmaya çalışıyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim."

Witt'in New Horizon Organization tarafından düzenlenen iki konferansa katıldıktan sonra İran için çalışmaya başladığı, bu şirketin de İran Ulusal Muhafızları'nın Kudüs Gücü için, katılımcılar hakkında istihbarat toplamak amacıyla çalıştığı belirtiliyor.

ABD'li yetkililere göre son yıllarda İran ve Irak'ta bu şirket tarafından birkaç konferans düzenlendi ve bunlarda "Batı karşıtı, Yahudi Soykırımı'nın reddinin de dahil olduğu anti-semitizm yanlısı komplo teorilerinin propagandası yapıldı".

Hazine Bakanlığı'nın suçladığı diğer şirket olan Net Peygard Samavat Company ise "mevcut ve geçmiş karşı istihbarat çalışanlarının bilgisayarlarına erişmek ve bunlara zararlı yazılım yüklemek" için faaliyet yürüttü.

MONİCA WİTT KİMDİR?

Geçmişte Teksas'ta ikamet eden Monica Elfriede Witt, on yıldan uzun süredir hizmet ettiği ABD ordusundan 2008 yılında ayrıldı.

FBI'ın daha önce Witt hakkında yayınladığı kayıp kişi ilanında hakkında Afganistan veya Tacikistan'da İngilizce öğretmeni olarak çalıştığı, izini kaybettirmeden önce bir yıldan uzun süre yurt dışında yaşadığı yer alıyordu.

Witt'in İran'da bir televizyon yayınında kendisini eski bir ABD askeri olarak tanıttığı ve İslam'a geçtiğini açıkladığı, birkaç yayında da ABD'yi eleştirdiği belirtiliyor.

Witt hakkında yakalama kararı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN casusluk MONİCA WİTT

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