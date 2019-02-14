ABD Hava Kuvvetleri'nin eski çalışanına İran'a casusluk suçlaması

Witt, Ocak 2012'den itibaren ABD hükümetine dair sırları paylaşmakla suçlanıyor. Bunlara ajanların isimleri, operasyonların ayrıntıları da dahil.

ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi Başkanı John Demers "Bir ABD vatandaşının ülkemize ihanet etmesi üzücü" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı ise bu casuslukta rolü olduğu belirtilen New Horizon Organization (Yeni Ufuk Örgütü) ve Net Peygard Samavat Compnay adlı iki İran şirketine yaptırım uygulamaya karar verdi.

Savcıların paylaştığı bilgiye göre Witt 1997 - 2008 yılları arasında ABD Hava Kuvvetleri'nde çalışmıştı ve en üst seviye güvenlik erişimine sahipti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) göre Witt en son güneydoğu Asya'da Temmuz 2013'te görüldü.

Yürütülen soruşturma kapsamında dört İran vatandaşına da suçlama yöneltildi. Bu kişilerin Witt'in iş arkadaşlarının bilgisayarlarına casus yazılımlar yüklediği belirtiliyor.

İddianamede, 39 yaşındaki eski istihbaratçının gizli karşı istihbarat faaliyetleri yürütmesi için Orta Doğu'da belirli noktalara gönderildiği belirtiliyor.

Savcılara göre Witt, İran lehine çalışmaya başladıktan kısa süre sonra çalışma arkadaşları hakkında "ABD'ye ciddi zarar verebilecek" bilgiler paylaşmaya başladı.

Yetkililer, İran'da irtibatta olduğu kişiye 2012'de gönderdiği mesajda şu ifadelerin olduğunu belirtiyor:

"İşi sevdim ve aldığım eğitimi kötünün yerine iyi için kullanmaya çalışıyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim."

Witt'in New Horizon Organization tarafından düzenlenen iki konferansa katıldıktan sonra İran için çalışmaya başladığı, bu şirketin de İran Ulusal Muhafızları'nın Kudüs Gücü için, katılımcılar hakkında istihbarat toplamak amacıyla çalıştığı belirtiliyor.

ABD'li yetkililere göre son yıllarda İran ve Irak'ta bu şirket tarafından birkaç konferans düzenlendi ve bunlarda "Batı karşıtı, Yahudi Soykırımı'nın reddinin de dahil olduğu anti-semitizm yanlısı komplo teorilerinin propagandası yapıldı".