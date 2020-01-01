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  4. ABD helikopterleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçuş yaptı! Yanıcı madde attılar

ABD helikopterleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçuş yaptı! Yanıcı madde attılar

DÜNYA HABERLERİ  | 01.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Haşdi Şabi mensupları Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğini kuşatırken, ABD helikopterleri büyükelçilik üzerinde uçuş yaptı. ABD helikopterleri, yanıcı madde atarak protestocuların gitmesini talep etti.

ABD’nin Hizbullah Tugayları’na yönelik saldırısını protesto eden Haşdi Şabi mensupları, ABD’nin Bağdat’taki Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. ABD aleyhine sloganlar atan kalabalık, ABD bayraklarını ve binanın duvarlarını ateşe verdi.

HELİKOPTERLERDEN YANICI MADDE ATILDı

Olayların ardından ABD helikopterleri Büyükelçilik binası üzerinde uçuş yaptı. ABD helikopterleri, yanıcı madde atarak protestocuların gitmesini talep etti.

TRUMP İRAN'I SORUMLU TUTMUŞTU

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan İran’ı sorumlu tutmuştu. İran ise Trump’ın suçlamalarını sert bir dille reddetti. ABD, Bağdat Büyükelçiliğini korumak için 100 deniz piyadesinin Büyükelçilik
binasına gönderildiğini açıklamıştı. Kuveyt’ten gönderilen Amerikan deniz piyadelerinin büyükelçilik binasına ulaştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Bağdat Büyükelçiliği abd helikopterleri Trump İRAN

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