ABD, Hindistan'a azınlıkların haklarını koruması çağrısı yaptı

ABD, Hindistan hükümetine, azınlıkların haklarını koruma ve savunmasız bireyleri güvence altına alma çağrısında bulundu.

ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne bağlı alt komitenin oturumuna katıldı.

Wells, Hindistan'da azınlıklara karşı şiddet ve ayrımcılık olaylarının, "Dokunulmazlar" olarak nitelendirilen ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalit ile Müslüman toplulukların üyelerine karşı inek koruma saldırılarının ve 9 eyalette din değiştirme karşıtı yasaların, ülkedeki azınlıklara yönelik yasal korumalara uymadığını kaydetti.

Assam eyaletinde de çoğu Müslüman 1,9 milyon kişinin nihai vatandaşlık listesinin dışında bırakılması nedeniyle vatansızlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu hatırlatan Wells, ABD'nin Hindistan hükümetine, azınlıkların haklarını koruma ve savunmasız bireyleri güvence altına alma çağrısı yaptığını bildirdi.

Hindistan'da Müslümanlara, Dalitlere ve diğer azınlık gruplara yönelik nefret suçu saldırılarının son 10 yılda arttığı belirtiliyor. Şiddet raporlarını izleyen Hindistan merkezli internet sitesi FactChechker.in'in verilerine göre, Hindistan'da 2009'dan bu yana nefret suçu temelli 290'ın üzerinde saldırı sonucu en az 100 kişi hayatını kaybetti, 723 kişi yaralandı. Ölenlerin yüzde 60'ını Müslümanlar, yüzde 14'ünü Hristiyanlar oluşturdu.

