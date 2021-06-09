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ABD’den Pfizer/BioNTech kararı!

09.06.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında düşük gelirli ülkelere gönderilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BionTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alacağı belirtildi.

ABD’den Pfizer/BioNTech kararı!

Amerikan basınına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Biden'ın yarın G7 toplantısı öncesi İngiltere'de aşı çalışmalarına ilişkin bir duyuru yapacağını belirtti.

BIDEN DUYURACAK

Yetkililer, Biden'ın COVAX kapsamında düşük gelirli ülkeler ile paylaşılmak üzere 500 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını ve bu aşıların dağıtımının gelecek yıl içinde tamamlanacağını duyuracağını aktardı.

Kaynaklara göre, söz konusu 500 milyon doz aşının 200 milyon dozu bu yıl içinde tamamlanacak.

Biden, bu sabah Avrupa gezisi için Washington'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, G7 Zirvesi kapsamında aşı programı açıklayacağını kaydetmişti.

ABD, HAZİRAN SONUNA KADAR 80 MİLYON DOZ AŞIYI DÜNYA İLE PAYLAŞMAYI HEDEFLİYOR

ABD yönetimi, haziran sonuna kadar dünyaya 55 milyonu AstraZeneca, 25 milyonu ise Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson and Johnson olmak üzere 80 milyon aşı dağıtmayı amaçlıyor.

Biden, 3 Haziran'da dünya ile paylaşacakları 25 milyon doz aşının paylaşım programının detaylarını açıklamış, "Bu dozların en az yüzde 75'i (yaklaşık 19 milyonu) COVAX aracılığıyla paylaşılacak. Bunun 6 milyon dozu Latin Amerika ve Karayipler'e, yaklaşık 7 milyonu Güney ve Güneydoğu Asya'ya, yaklaşık 5 milyonu Afrika'ya gidecek." bilgisini paylaştı.

Biden, kalan 6 milyon dozun ise Kanada, Meksika, Hindistan ve Güney Kore dahil şu anda vaka artışı yaşanan, kriz halinde olan ülkeler ile paylaşılacağını ifade etti.

ABD'nin AstraZeneca aşısını diğer ülkelere göndermesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), bu aşının kullanımına onay vermesi gerekiyor. (AA)

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