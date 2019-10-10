HABER

ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 03:59 | Son Güncelleme

ABD, Amerikalı gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını öldürdüğüne inanılan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını, El-Hol kampından çıkarıp kendi nezaretine aldı

ABD, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DEAŞ militanı, El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp ülke dışına transfer edildi.

ABD'li yetkililer ''Beatles'' lakaplı DEAŞ militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, Washington Post gazetesi ise 2 teröristin Irak'taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti.

Haberde, ABD'nin 2 teröristi Amerika'da yargılamak istediği, ancak militanlardan birisinin ailesinin İngiliz hükümetine oğullarının ABD'ye gönderilmeden İngiltere'de yargılanması için açtığı dava nedeniyle teröristlerin transferlerinin yapılamadığı belirtildi.

Her anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdiHer anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdi
'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu''Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'
Akçakale ve Birecik'e havan mermisi düştü!Akçakale ve Birecik'e havan mermisi düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ El-Hol PKK YPG

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Trump'tan bir açıklama daha

Trump'tan bir açıklama daha

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altun’dan 'Yeşil ışık yakmadık' diyen Graham'a: Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

Akçakale ve Birecik'e havan mermisi düştü!

Akçakale ve Birecik'e havan mermisi düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı! ABD'nin mesajları hakkında ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Çavuşoğlu çok sert konuştu: Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Bakan Akar harekatı bizzat yönetiyor! Tüm komutanlar orada!

Harekatı bizzat yönetiyor! Tüm komutanlar orada!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili propaganda yapan kişilere gözaltı

Harekat sonrası harekete geçtiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.