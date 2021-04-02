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ABD: İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiği tarihi bir gerçektir

02.04.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "İsrail'in 1967 savaşından sonra Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiği tarihi bir gerçektir." dedi.

ABD: İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiği tarihi bir gerçektir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, ABD'nin özellikle Batı Şeria'nın statüsüne ilişkin yaklaşımıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

ABD'nin 2020 İnsan Hakları Raporu'nun İsrail bölümüne atıfla sorulan bir soruya cevap veren Price, "İsrail'in 1967 savaşından sonra Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepelerini işgal ettiği tarihi bir gerçektir. Tam da bu sebeple 2020 İnsan Hakları Raporu'nda Batı Şeria ile ilgili olarak bu ifade kullanıldı. Bu, geçmiş yönetimlerin de ortak bir pozisyonuydu. Batı Şeria'nın işgal altında olduğunu düşünüyor muyuz? Evet." değerlendirmesini yaptı.

Price, Batı Şeria'da işgal durumunun olduğunu düşünen ABD yönetiminin neden "işgal derhal sona ersin" şeklinde bir çağrı yapmadığına yönelik soruya ise, "Bu sebeple iki devletli çözüm gerekiyor." diye yanıt verdi.

Donald Trump yönetimi, önceki yılki insan hakları raporunun İsrail bölümünde "işgal altındaki" ibaresini kaldırmış, yerine "İsrail, Batı Şeria ve Gazze" ifadesini getirmişti. Biden yönetiminin ilk insan hakları raporunda ise başlıktaki "İsrail, Batı Şeria ve Gazze" ifadesi aynen kullanılmış, ancak metinde Batı Şeria için "işgal altındaki" ibaresi yeniden eklenmişti.

YENİ YERLEŞİM YERLERİ KONUSUNDA İSRAİL'E UYARI

Öte yandan Price, iki devletli çözüme sekte vuracak herhangi bir adımdan iki tarafın da kaçınması gerektiğini vurguladı.

Price, "Yeni yerleşim yerleri konusunda İsrail, tansiyonu artıracak ve iki devletli çözüme yönelik çabaları sekteye uğratacak tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmalıdır." diye konuştu.

Benzer şekilde Filistin tarafının da gerilimi artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini dile getiren Price, hangi taraftan olursa olsun negatif adımların iki devletli çözüm çabalarına ciddi zarar verdiğini belirtti. (AA)

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Filistin İsrail

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