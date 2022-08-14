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ABD kongre binasına saldırı! Önce araçla girmeye çalıştı, sonra kendini vurdu

14.08.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan kongre binasına bir saldırı girişimi gerçekleştirildi. Aracıyla kongre binasına girmeye çalışan saldırgan, havaya birkaç el ateşe etmesinin ardından kendini vurarak intihar etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda saldırgan dışında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

ABD kongre binasına saldırı! Önce araçla girmeye çalıştı, sonra kendini vurdu

ABD’de Kongre binası bir saldırı girişimine daha sahne oldu. Yerel saatle 04.00 sularında başkent Washington DC’de bulunan Kongre binasına aracıyla girmeye çalışan saldırgan, East Capitol Street ve Second Street’tin kesişiminde bulunan barikata aracıyla çarptı.

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Kongre polisi tarafından yapılan açıklamada, çarpmanın etkisiyle saldırganın sürdüğü aracın alev aldığı belirtilerek, saldırganın aracından indiği ve havaya birkaç el ateş ettiği ifade edildi.

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Polisin kendisine yaklaştığı sırada ise saldırganın kendini vurarak intihar ettiği aktarılan açıklamada, saldırıda saldırgan dışında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Açıklamada, "Şu anda şüphelinin herhangi bir Kongre üyesini hedef aldığı ve memurların silahlarını ateşlemediği görüldü. Dedektiflerimiz adamın geçmişini araştırıyor" denildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
abd kongre binası
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