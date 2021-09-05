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  4. ABD'li balıkçının oltasına takılan balık özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün

ABD'li balıkçının oltasına takılan balık özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün

05.09.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir balıkçı oltasına takılan balığı şaşkınlıkla karşıladı. Balığın özelliğini anlatan Mike Powell adındaki adam, kendisini takip eden kullanıcıların da ağızlarını açıkta bıraktı. Powell yakaladığı 2 kiloluk, 0,7 metre uzunluğundaki yılanbaş balığının karada da nefes alabildiğini söyledi. Yetkililerin de aktardığına göre bu balık suyun dışında 4 gün kadar hayatta kalabiliyor. İstilacı bir tür olduğu için ise yakalayan kişilerden bu balığı öldürmeleri isteniyor.

ABD'li balıkçının oltasına takılan balık özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün

Dişlerle dolu ağzı, boncuk gibi siyah gözleri ve kaygan balçıkla kaplı vücuduyla ABD'li balıkçı Mike Powell'ın oltasına takılan balık özelliği ile şaşkına çevirdi.

Powell, Boston'ın güneyindeki bir gölette levrek yakalamaya çalışırken ağına tuhaf bir şeyin takıldığını fark etti. Ancak ağa takılan balık Powell'ın umduğu gibi levrek değildi. Powell bilimsel olarak Channa argus ismiyle anılan yılanbaş balığına denk gelmişti. Şaşkınlıkla yaşadığı durumu anlatan balıkçı, ''Hayatım boyunca balık tuttum, oltaya takıldığında bunun bölgeye ait olmayan bir balık olduğunu biliyordum. Kendini sağa sola defalarca attı. Tekneye alır almaz, 'Vay canına bu yılanbaş balığı' dedim'' şeklinde konuştu.

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BOYLARI 1 METREYE ULAŞABİLİYOR

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi'nin aktardığına göre yılanbaş balıkları büyük, pullarla kaplı bir kafaya ve ince bir gövdeye sahip. Bu türdeki balıkların keskin dişleri ve geniş ağızları var. Yılanbaş balıklarının ağırlığı 7 kiloyu bulabilirken boyları da 1 metreye ulaşabiliyor. Yılanbaş balıkları ilkel bir akciğer işlevi gören bir hava kesesi yardımıyla doğrudan havadan oksijeni emmek gibi alışılmadık bir yeteneğe de sahip. Bu da balıkların suyun dışında 4 gün kadar hayatta kalmalarını sağlıyor.

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''BU BALIĞI ÖLDÜRÜN''

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırması, yılanbaş balıklarının “doymak bilmez yırtıcılar” olabileceğini ve tüm yaşamları boyunca yiyecek ve habitat için yerli türlerle rekabet edebileceğini söylüyor ve bu balığı yakalayanların onu öldürmesi gerektiği belirtiliyor.


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