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ABD'li çip üreticisi Nvidia 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı! 1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip dünyanın ilk çip üreticisi oldu

31.05.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle 1 trilyon dolara ulaştı. Apple, Alphabet, Amazon ve Microsoft gibi piyasa değeri trilyon dolarlık şirketlerin arasına katılan Nvidia, böylece 1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip dünyanın ilk çip üreticisi oldu.

ABD'li çip üreticisi Nvidia 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı! 1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip dünyanın ilk çip üreticisi oldu

Nvidia'nın hisse değeri yüzde 6'nın üzerinde artarak 419,38 dolara kadar yükseldi.

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Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de 1 trilyon dolara ulaştı. Böylece Nvidia, 1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip dünyanın ilk çip üreticisi olurken, Apple, Alphabet, Amazon ve Microsoft gibi piyasa değeri trilyon dolarlık şirketlerin arasına katıldı.

Nvidia'nın hisseleri, geçen hafta açıkladığı gelecek çeyreğe ilişkin satış tahminlerinin piyasa beklentilerini aşmasıyla yükselişe geçmişti.

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Şirketin 24 Mayıs'ta açıklanan bilançosunda, gelecek çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin 11 milyar dolar olduğu bildirilmişti. Piyasa beklentileri bunun 7,2 milyar dolar seviyesinde olacağı yönündeydi.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang da OpenAI'nin ChatGPT'si ve diğer yapay zeka uygulamaları gibi dil geliştiren araçların yükselişinin bilgi işlem gücüne talebi artırdığını belirtmişti.

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Nvidia'nın hisselerindeki yükseliş, diğer çip üreticileri ve yapay zeka uygulamaları geliştiren şirketlerin hisselerinin de değer kazanmasına yardımcı oldu. (AA)

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