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  4. Uzmanlardan kritik yapay zeka uyarısı! O konuya değinip "Küresel öncelik olması gerek" dediler

Uzmanlardan kritik yapay zeka uyarısı! O konuya değinip "Küresel öncelik olması gerek" dediler

31.05.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, yapay zeka kaynaklı riskler konusunda uyardı. ABD'de San Francisco merkezli Yapay Zeka Güvenliği Merkezi (CAIS), yapay zekanın insanlık için oluşturduğu tehlikelere yönelik uyarısında, yapay zeka kaynaklı yok olma riskini azaltmanın küresel öncelik olması gerektiğini bildirdi.

Uzmanlardan kritik yapay zeka uyarısı! O konuya değinip "Küresel öncelik olması gerek" dediler

CAIS tarafından çevrim içi yayımlanan bildiride, yapay zeka uzmanları, gazeteciler, politika yapıcılar ve kamunun, yapay zekadan kaynaklanan önemli ve acil riskleri giderek daha fazla tartıştığı ve birçok kişinin bu konuda endişelerini dile getirdiği kaydedildi.

İMZAYA SUNULDU

Yayımlanan bildiride, "Yapay zeka kaynaklı yok olma riskini azaltmak, salgınlar ve nükleer savaş gibi diğer toplumsal ölçekli risklerin yanı sıra küresel bir öncelik olmalıdır." ifadelerine yer verilirken, söz konusu bildiri imzaya sunuldu.

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ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nin Üst Yöneticisi Sam Altman ve bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton da bildiriyi imzalayan yüzlerce isim arasında yer aldı.

Son derece yetenekli yeni nesil yapay zeka sohbet robotlarının yükselişiyle yapay zeka sistemlerinin insanları zekasıyla alt ettiği ve çılgınca çalıştığına dair endişeler öne çıkmıştı. (AA)

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yapay zeka OpenAI abd san francisco

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