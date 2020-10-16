ABD’li fizikçiden uyarı: Uzay anomalisi evreni parçalayabilir

Karanlık enerji hakkında onlarca araştırma yapılmasına rağmen henüz bilim bu sırrı çözebilmiş değil.

Bilim insanları ne olduğu henüz bilinmeyen karanlık enerjiyi, uzayın hızla genişlemesinden sorumlu tutuyor.

Independent’ta yer alan habere göre, bu konu ABD’li teorik fizikçi ve matematikçi Prof. Brian Greene’nin açıklamaları sonrası bir kez daha bilim dünyasının gündemine geldi.

“Şu anda karanlık enerjinin uzaktaki galaksileri, birbirinden daha da uzaklaştırdığını biliyoruz” diyen 57 yaşındaki bilim insanına göre bu durum evrenin varlığına yönelik bir risk olabilir.

“Zamanla büyüyen karanlık enerji, uzay-zamanın doğasına bağlı olarak, uzayı parçalayabilir” diyen Greene evreni yıkımdan kurtarabilecek bir teorisi olduğunu da belirtti.

Greene’e göre, uzayın dokusu kendini onarabilir de. Yani uzay Albert Einstein’ın hiç düşünmediği bu yeni davranışı sergileyebilir.

