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  4. ABD'li genç, renkleri ilk kez gördü! Paylaşımı viral oldu

ABD'li genç, renkleri ilk kez gördü! Paylaşımı viral oldu

08.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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ABD'li genç, renkleri ilk kez gördü! Paylaşımı viral oldu

ABD’de yıllardır renk körlüğü bulunan McKinley "Mac" Erves, arkadaşları tarafından hediye edilen özel gözlükle ilk kez renklerin ahengiyle buluştu. Erves'in duygu dolu anları sosyal medyada viral oldu.

ABD'nin Georgia LaGrange kentinde yaşayan ve renkkörlüğü bulunan McKinley "Mac" Erves'e doğum günü nedeniyle arkadaşları hastalığını giderecek özel gözlük hediye etti. McKinley "Mac" Erves'ün yıllar sonra renkleri ilk kez gördüğünü söyledi. Erves'in duygu dolu anları sosyal medyada viral oldu.

PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Sosyal medya hesabından yıllar sonra renklerin ahengiyle buluştuğu o anı anlatan Erves "Renkkörlüğü gözlüğünü ne kadar çok istediğimden hiç bahsetmememe rağmen arkadaşlarımın doğum günümde bana gözlük almak için bu kadar çaba göstermiş olması, beni ne kadar çok sevdiklerini ve kardeşlerim diyebileceğim daha iyi insanlar bulamayacağımı gösteriyor" ifadelerini kullandı. Erves, videoyu yüklediği andan bu yana 1,8 milyondan fazla izlendi.

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Kaynak: DHA


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