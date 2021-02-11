ABD'li hava yolu şirketinden 200 elektrikli uçan taksi hedefi!

Farkında mısınız? Son dönemde uçan taksiler veya uçan arabalara yönelik birçok adım atıldı. Hatta son zamanlarda ABD'de uçan arabalara ruhsat verilmeye başlandığını bile gördük. Şimdi ise yine ABD'de uçan taksiler için önemli bir adım atılmış durumda. Bu adımın arkasında ise görünüşe bakılırsa ülkenin en önemli hava yolu şirketlerinden biri olan United Airlines var.

1 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE UÇAN TAKSİ SATIN ALIMI

The Wall Street Journal'ın haberine göre, United Airlines, havalimanlarına yolcularını ulaştırmak için 200 elektrikli uçan taksi satın almayı planlıyor. Aynı habere göre, United Airlines Holdings'den yapılan açıklamada, hava taksileri üreten Kaliforniya merkezli Archer'dan 1 milyar dolar değerinden uçan taksiler satın alınacağı bildirildi. Ayrıca açıklamaya göre, bu kapsamda ABD'nin bölgesel hava yolu şirketi Mesa Airlines ile iş birliği yapılması da hedefleniyor.

KARBONDİOKSİT EMİSYONLARI DÜŞECEK

Uçan taksilerin 240 km/s hız ile yaklaşık 95 km menzil sunabileceği belirtiliyor. 5 yıl içinde 200 uçan taksi alma planının hava yolu endüstrisinde karbon ayak izini azaltmak amacıyla, otoyollarda yoğun trafiğe maruz kalan yolcuları havalimanına ulaştırmak için hazırlandığı kaydediliyor. Söylenenlere bakılırsa bu sayede havalimanına seyahat eden yolcular için karbon emisyonları neredeyse yarı yarıya düşecek. Ancak satın alma işlemlerinin gerçekleşmesi için düzenleyici makamların onayına ihtiyaç var.

