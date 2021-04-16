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  4. ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

16.04.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu.

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

CNBC televizyonuna konuşan firmanın CEO'su Albert Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.

ÜÇÜNCÜ DOZU TEST ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu bildirildi.

Pfizer ve BioNTech, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu test ettiklerini açıklamıştı.

Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky de tıpkı mevsimsel grip aşıları gibi insanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırmaları gerekebileceğini ifade etmişti.

(AA)

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