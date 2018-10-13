ABD'li manken Kelsey Quayle vurularak öldürüldü

ABD'de modellik kariyerine devam etmek için erkek arkadaşıyla birlikte Atlanta'ya taşınan 28 yaşındaki Kelsey Quayle, işe giderken aracında vuruldu. Quayle'nin bilincini kaybetmesinin ardından zincirleme kaza oluştu. Hastaneye kaldırılan genç model, yaşamını yitirdi.

Polis, genç kadının boynundan vurulduğunu bildirdi.

"O, BUNU HAK ETMEDİ"

Fox5 News'e konuşan Quayle'nin kız kardeşi, "Bunu yapanların kim olduğunu bilmek istiyorum. O bunu hak etmedi" dedi.

POLİS KAZA ZANNETTİ

Bu arada polis ilk başta modelin aracın kontrolünü kaybedip kaza yaptığı görüşündeydi. Ancak doktorların kadının ateşle silahla vurulduğunu tespit etmesinden sonra durum anlaşıldı.

VURULDUKTAN İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olay 8 Ekim'de meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın iki gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



