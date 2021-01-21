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  4. ABD'li sağlık yetkilileri: Moderna aşısının dağıtımına devam edilebilir

ABD'li sağlık yetkilileri: Moderna aşısının dağıtımına devam edilebilir

21.01.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Daha önce Moderna aşısının dağıtımının durdurulması tavsiyesinde bulunan Kaliforniya sağlık yetkilileri, ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar üzerinde yapılan çalışma sonucunda, aşının güvenilir olduğu ve dağıtımının devam edebileceği kararını aldı.

Kaliforniya halk sağlığı yetkilileri, ABD'de geliştirilen Moderna koronavirüs aşısının bir dizi alerjik reaksiyona yol açtığı gerekçesiyle geçen pazar aşının dağıtımının geçici olarak durdurulmasın tavsiye etmişti.

Yapılan incelemeler sonucunda ise, 'dağıtımı durdurmanın bilimsel bir temeli bulunmadığı' görüldü ve aşı dağıtımına devam edilebileceği belirtildi.

Epidemiyoloji uzmanı Dr. Erica Pan, "Elde edilen bulgular, Kaliforniyalılara aşıların güvenli ve etkili olduğuna ve aşı güvenliğini sağlamak için uygulanan sistemin titiz ve bilime dayalı olduğuna dair güven vermeye devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

Yapılan incelemenin sonucu yayınlanmadan önce, elde edilen bulgular San Diego sağlık yetkililerinin yanı sıra FDA, CDC ve Moderna'ya ek olarak Western States Scientific Safety Review Çalışma Grubu'na da sunuldu.

Raporda, çok sayıda insanın ülke çapındaki diğer yerlerde aynı aşıyı olduğu ve benzer reaksiyonların görülmediği kaydedildi.

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