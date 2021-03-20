HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li senatörlerden Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı

ABD'li senatörlerden Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı

20.03.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li bir grup senatör, Başkan Joe Biden'a, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma çağrısı yapan bir mektup gönderdi.

ABD'li senatörlerden Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı

Öncülüğünü Demokrat Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn'in yaptığı ve 38 senatörün imza attığı mektup, Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından duyuruldu.

Her iki partiden de senatörlerin isimlerinin yer aldığı mektupta, Biden'ın geçen yıl yaptığı bir konuşma hatırlatılarak, "Ermeni soykırımı gerçeğini resmen tanıma çağrısını güçlü şekilde yapmak üzere size yazıyoruz. Geçmişte Ermeni soykırımını soykırım olarak tanımıştınız, şimdi Başkan olarak yine aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında ABD Kongresinin her iki kanadında da kabul edilen "1915 olaylarının soykırım olarak tanınması" yönündeki karar tasarılarına atıf yapılan mektupta, Biden yönetiminin olayı "soykırım" olarak resmen tanıyarak Kongreye katılması gerektiği savunuldu.

Daha önceki yönetimlerin bu yönde resmi bir adım atmayıp sessiz kaldıklarına dikkat çekilen mektupta, Biden yönetimine bu sessizliği bozması çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Biden, geçen yıl başkan adayı iken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında, olayları "soykırım" olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttuSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu
'AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum''AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum'
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Merkel: AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum

'AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum'

Rusya, Karadeniz’e giren ABD savaş gemisini yakın takibe aldı

Rusya, Karadeniz’e giren ABD savaş gemisini yakın takibe aldı

İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu

İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Mart’a kadar uzatıldı

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Mart’a kadar uzatıldı

DSÖ’den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

DSÖ’den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

Joe Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu

Joe Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.