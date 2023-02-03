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ABD'li senatörlerden Biden'a skandal Türkiye çağrısı!

03.02.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 29 Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörden skandal bir hamle geldi. Senatörler, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 satışının, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı onaylanana kadar ertelenmesi çağrısında bulundu.

ABD'li senatörlerden Biden'a skandal Türkiye çağrısı!

İsveç ve Finlandiya geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra NATO’ya katılmak için başvurdu, ancak Ankara katılımlarını desteklemeden önce bazı koşullar öne sürdü.

SKANDAL TALEP: ÜYELİKLERİ ONAYLANANA KADAR ERTELEYİN

29 Demokrat ve Cumhuriyetçi senatör Biden'a yazdıkları mektupta, iki İskandinav ülkesinin Ankara’nın öne sürdüğü şartları yerine getirmek için "tam ve iyi niyetli çaba" içinde olduklarını yazdı. Senatörler, "NATO’ya katılım protokolleri Türkiye tarafından onaylandıktan sonra Kongre, F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebilir. Ancak bunu yapmada başarısızlık, bekleyen bu satışın sorgulanmasına neden olur" dediler.

BBC Türkçe'nin haberine göre Kongre bu mektupla ilk kez Türkiye'ye F-16 satışını iki İskandinav ülkesinin NATO’ya katılımıyla doğrudan ve açıkça ilişkilendirmiş oldu.

Biden yönetimi defalarca satışı desteklediğini söyledi ve iki konuyu ilişkilendirmeyi reddetti, ancak Ankara’nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini onaylamasının Kongre’yi rahatlatacağını gizlemedi.

Türk hükümeti, İsveç’in başkenti Stockholm’deki Kuran yakma eyleminin ardından Finlandiya’nın üyeliğini destekleyebileceğini, ancak İsveç’in üyeliğine karşı çıkabileceğini söyledi.

Finlandiya ve İsveç’in Başbakanları Sanna Marin ve Ulf Kristersson, Türkiye’nin son dönemde İsveç’e yönelik itirazı ve Finlandiya’ya yeşil ışık yakmasına rağmen NATO üyeliği sürecini birlikte yürütmeye kararlı olduklarını açıkladı.

Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu kabul etmek için "terör örgütü üyesi" olarak nitelendirdiği kişilerin Türkiye'ye iadesini önemli bir koşul olarak görüyor.

TÜRKİYE VE MACARİSTAN ÜYELİKLERİ HENÜZ ONAYLAMADI

NATO'nun 30 üyesinden sadece Türkiye ve Macaristan henüz söz konusu iki ülkenin üyeliklerini onaylamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye F-16 abd

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