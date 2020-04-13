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ABD'li sunucu George Stephanopoulos koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2020 18:36 | Son Güncelleme

Amerikan ABC kanalı sunucusu George Stephanopoulos'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

ABD'li sunucu George Stephanopoulos koronavirüse yakalandı

ABC'nin internet sitesindeki haberde, "Good Morning America" programını sunan Stephanopoulos'un karısı oyuncu ve yazar Ali Wentworth'e yaklaşık iki hafta önce yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğu belirtildi.

Bu süreçte Wentworth'ün kendini evde karantinaya alması üzerine çocuklarının bakımı için kocası George Stephanopoulos, sunduğu program için yayına evden katılmaya başladı.

'SÜRPRİZ DEĞİL'

Aynı zamanda Bill Clinton'ın ABD başkanlığı dönemindeki danışmanlarından olan Stephanopoulos, yaptığı açıklamada, kendisinin de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının sürpriz olmadığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs teşhisi konan ünlü sunucu, virüsün ateş, öksürük, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerini taşımadığını ve kendini gayet iyi hissettiğini ifade etti.

ABD'de 1992'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde aday olan Bill Clinton'un seçim kampanyasında görev alan Stephanopoulos, daha sonra da seçimin galibi olan Clinton'un danışmanlığını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs George Stephanopoulos

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