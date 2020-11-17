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ABD’li yetkili: Bazı bölgelerde Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

17.11.2020 15:55 | Son Güncelleme:
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ABD’li yetkili: Bazı bölgelerde Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Washington’un bazı bölgelerle ilgili Ankara ile anlaşmazlıkların olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye ziyareti öncesinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Paris’te yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendiren yetkili, bakanların diğer konuların yanı sıra Türkiye’yi de ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını, ABD’nin bazı bölgelerle ilgili Türkiye ile anlaşmazlıkların bulunduğunu ifade etti.

Pompeo’nun Türkiye ziyareti sürerken İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan yetkili, “Bakanlar (Pompeo ve Le Drian) Dağlık Karabağ, Kafkasya, ayrıca Türkiye ve Türklerle bazı endişelerimizin ve anlaşmazlıklarımızın olduğu farklı bölgeleri detaylı olarak görüştüler. Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye’ye ve diğer yerlere, bölge genelinde farklı yerler söz konusu” diye konuştu.

Basın açıklamasının metni, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı.

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