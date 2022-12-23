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ABD'liler neye uğradığını şaşırdı: 1 saat içindeki sıcaklık düşüşü tarihe geçti! "Kaos yaşanmasını bekliyoruz!"

23.12.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD tarihinde görülmemiş hava olayları yaşıyor. Dondurucu rüzgarlar ülkenin doğu eyaletlerine ilerlerken Colorado'da bir saatte yaşanan sıcaklık düşüşü rekor olarak kayıtlara geçti. Bir saat içinde inanılması güç bir düşüş yaşandı. Denver Uluslararası Havalimanında 15 dakikada 29 derece soğuyan hava bir saatte 37 derece düşerek 5 dereceyi buldu. "Nesilde bir kez görülecek" kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgası bekleyen ABD'liler de durum karşısında şaşkın...

ABD'liler neye uğradığını şaşırdı: 1 saat içindeki sıcaklık düşüşü tarihe geçti! "Kaos yaşanmasını bekliyoruz!"

ABD'de noel tatili yaklaşırken ülkedeki soğuk hava hayatı felç etti. Ulusal Hava Durumu İdaresinden yapılan açıklamada hafta sonu yoğunlaşacak seyahatlerde kaos yaşanması beklendiği belirtildi. Öte yandan havalimanında 1 saat içinde keskin şekilde düşen hava sıcaklıklarıyla rekor kırıldı. Ülkenin en güneşli eyaleti Florida'nın son 30 yılın en soğuk Noel'ini yaşayabileceği öngörülüyor.

TARİHE GEÇEN DÜŞÜŞ!

Çarşamba günü Denver Uluslararası Havalimanı'nda (DIA) keskin bir sıcaklık düşüşü görüldü. Boulder'daki Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre saat 15:53'te hava 42 dereceydi. Saatler 16:53'ü gösterdiğinde ise sıcaklık 37 derece düştü ve termometler 5 dereceyi gösterdi. Bu, DIA'de tarihe geçen bir saatteki en büyük sıcaklık düşüş. Önceki rekor ise 27 Ocak 2007'de havanın bir saatte 41 dereceden 6 dereceye düşmesiyle kayıtlara geçmişti.

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15 DAKİKADA 29 DERECE SOĞUDU

Öte yandan Ulusal Hava Durumu Servisinde meteoroloji uzmanı olarak çalışan Victoria Chavez'in aktardığına göre havalimanında sıcaklık 15 dakika içinde 42 dereceden 13 dereceye düştü.

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"KAOS YAŞANMASI BEKLENİYOR"

Öte yandan AA'ya göre; Ulusal Hava Durumu İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelerek ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların ABD'nin doğusuna doğru etkisini gösterdiği belirtilerek alınacak önlemler konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, ABD genelinde 100 milyondan fazla insanın on yıllardır görülmemiş kış şartlarıyla karşı karşıya kalmasının ve Noel tatili için hafta sonu yoğunlaşacak seyahatlerde kaos yaşanmasının beklendiği vurgulandı.

Ülkenin bazı bölgelerinde bu hafta sonuna kadar hava sıcaklığının eksi 45 dereceye kadar düşebileceğine işaret edilen açıklamada, uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, bugün ve yarın için ABD'de 2 bin 200'den fazla uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

Öte yandan, saatte 80 kilometreyi aşan sert rüzgarların etkisiyle Chicago'da yoğun kar yağışı bekleyen meteorologlar fırtınanın yarına kadar, hızla güçlenen bir "bomba siklonuna" dönüşebileceği tahminini paylaştı.

Arktik hava kütlesinin, ABD'nin en sıcak bölgelerinden Teksas'ın Meksika sınırına kadar ineceği, ülkenin en güneşli eyaleti Florida'nın da son 30 yılın en soğuk Noel'ini yaşayabileceği tahmin ediliyor.

DÖRT EYALET OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

Dondurucu soğukların en çok etkili olacağı eyaletlerden Kentucky, Georgia, Oklahoma ve Kuzey Carolina'da olağanüstü hal ilan edilirken bu sayının ileriki günlerde artacağı ihtimali üzerinde duruluyor.

Fırtınanın Orta-Batı Amerika ve Kanada'da elektrik kesintilerine neden olması bekleniyor.

Colorado eyaletinde kapalı bir stadyum olan Denver Coliseum, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak sakinler için ısınma merkezine dönüştürüldü.

NOAA'dan dün yapılan açıklamada, "nesilde bir kez görülecek" kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD'nin tüm eyaletlerini etkisi altına alacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.

Açıklamada, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde Kategori 3 şiddetinde kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

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