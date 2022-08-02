ABD listeyi güncelledi: Tamamı Putin'in arkadaşı! Akıllara o fotoğraf geldi

ABD yönetimi, aralarında dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva'nın da bulunduğu Kremlin'e yakın isimler ile çok uluslu büyük bir şirketi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortakları ve kaynakları üzerindeki baskının artırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) Kremlin bağlantılı elitler ile büyük bir çok uluslu şirketi yaptırım listesine aldığı, bir yata da bloke koyduğu kaydedildi.

ARALARINDA ÜNLÜ JİMNASTİKÇİ DE VAR

Yaptırım listesine eklenen isimler arasında dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva'nın yer aldığı belirtilen açıklamada, Kabaeva'nın Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın eski bir üyesi ve Putin ile yakın bir ilişkisi olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Kabaeva'nın Kremlin yanlısı televizyon, radyo ve basın kuruluşu olan Ulusal Medya Grubu'nun şu anki başkanı olduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, dünyanın en büyük çelik üreticilerinden "Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat" (MMK) şirketi ile yönetim kurulu başkanı Viktor Filippovich Rashnikov'un da yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Açıklamada, MMK'nın Rusya'nın en büyük vergi mükelleflerinden biri olduğuna işaret edildi.

Putin'in yakın arkadaşı Andrey Grigoryevich Guryev'in de yaptırım listesinde olduğu belirtilerek, Guryev'in 2014'te 120 milyon dolara satın aldığı Cayman Adaları bayraklı Alfa Nero yatına bloke konulduğu aktarıldı.

Hazine Bakanlığının açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının da belirlenen kişi ve kuruluşlara ek yaptırımların yanı sıra vize kısıtlaması getirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, masum insanların Rusya'nın başlattığı savaşta acı çekerken, Putin'in müttefiklerinin zenginleştiğini belirtti.

Yellen, "Hazine Bakanlığı, Rus elitlerinin ve Kremlin'in destekçilerinin sayısız cana mal olan bir savaşta suç ortaklığından sorumlu tutulmalarını sağlamak için elindeki her aracı kullanacak." değerlendirmesinde bulundu. (AA)



