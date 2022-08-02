HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD listeyi güncelledi: Tamamı Putin'in arkadaşı! Akıllara o fotoğraf geldi

ABD listeyi güncelledi: Tamamı Putin'in arkadaşı! Akıllara o fotoğraf geldi

02.08.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarını açıkladı. Washington yönetimi Rus elitlerine yönelik yeni yaptırım kararında aralarında dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva'nın bulunduğu çok sayıda ismi listeye ekledi. Yaptırım listesine eklenen isimlerin Kremlin'e yakın isimler olması dikkatlerden kaçmadı.

ABD listeyi güncelledi: Tamamı Putin'in arkadaşı! Akıllara o fotoğraf geldi

ABD yönetimi, aralarında dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva'nın da bulunduğu Kremlin'e yakın isimler ile çok uluslu büyük bir şirketi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortakları ve kaynakları üzerindeki baskının artırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) Kremlin bağlantılı elitler ile büyük bir çok uluslu şirketi yaptırım listesine aldığı, bir yata da bloke koyduğu kaydedildi.

g1

ARALARINDA ÜNLÜ JİMNASTİKÇİ DE VAR

Yaptırım listesine eklenen isimler arasında dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva'nın yer aldığı belirtilen açıklamada, Kabaeva'nın Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın eski bir üyesi ve Putin ile yakın bir ilişkisi olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Kabaeva'nın Kremlin yanlısı televizyon, radyo ve basın kuruluşu olan Ulusal Medya Grubu'nun şu anki başkanı olduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, dünyanın en büyük çelik üreticilerinden "Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat" (MMK) şirketi ile yönetim kurulu başkanı Viktor Filippovich Rashnikov'un da yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Açıklamada, MMK'nın Rusya'nın en büyük vergi mükelleflerinden biri olduğuna işaret edildi.

Putin'in yakın arkadaşı Andrey Grigoryevich Guryev'in de yaptırım listesinde olduğu belirtilerek, Guryev'in 2014'te 120 milyon dolara satın aldığı Cayman Adaları bayraklı Alfa Nero yatına bloke konulduğu aktarıldı.

g2

Hazine Bakanlığının açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının da belirlenen kişi ve kuruluşlara ek yaptırımların yanı sıra vize kısıtlaması getirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, masum insanların Rusya'nın başlattığı savaşta acı çekerken, Putin'in müttefiklerinin zenginleştiğini belirtti.

Yellen, "Hazine Bakanlığı, Rus elitlerinin ve Kremlin'in destekçilerinin sayısız cana mal olan bir savaşta suç ortaklığından sorumlu tutulmalarını sağlamak için elindeki her aracı kullanacak." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Rusya'dan 39 kişiye yaptırım kararı! Aralarında eski İngiltere başbakanı da var...Rusya'dan 39 kişiye yaptırım kararı! Aralarında eski İngiltere başbakanı da var...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daha önce de çok konuşulmuştu! İşte dünyayı karıştıran kadın Nancy Pelosi'nin önceki olaylarıDaha önce de çok konuşulmuştu! İşte dünyayı karıştıran kadın Nancy Pelosi'nin önceki olayları
Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalıAkşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalı
CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay KemalCHP'nin adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal
Anahtar Kelimeler:
abd putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

1671'inci oldum demişti! YKS belgesi gerçek çıkmadı

1671'inci oldum demişti! YKS belgesi gerçek çıkmadı

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Bomba iddia! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu

Bomba iddia! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu

''Liverpool oyuncularının yarısı tehlikede'' Astım ilacı kullanıyorlar...

''Liverpool oyuncularının yarısı tehlikede'' Astım ilacı kullanıyorlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı!

Kılıçdaroğlu, salondaki sloganlara böyle yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, salondaki sloganlara böyle yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz!

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.