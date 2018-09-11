WASHINGTON (AA) - ABD'de federal bir yargıç, 1996'da Suudi Arabistan'da 19 Amerikan askeri personelinin ölümüne sebebiyet veren bombalı saldırıdan İran'ı sorumlu tutarak, kurbanların ailelerine 104,7 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

ABD'nin başkenti Washington'da görevli federal yargıç Beryl Howell, Suudi Arabistan'ın Dhahran kentinde Haziran 1996'da yapılan bomba yüklü araç saldırısından İran ve İslam Devrim Muhafızları Komutanlığını sorumlu tuttu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, İran ve Devrim Muhafızları Komutanlığının aleyhlerine açılan davada kendilerini savunmamasının kararda etkili olduğu belirtildi.

Yargıcın yaptığı açıklamada, Amerikalı askerlerin ve 400 yabancı ülke vatandaşının kaldığı Khobar Towers apartmanına yapılan saldırıda hayatta kalan 15 ABD'li askerin yanı sıra, kurbanların durumundan etkilenen 24 akrabanın da tazminat almaya hakkı olduğu ifade edildi.

Davacıların, alınan karardan oldukça memnun olduğu ve tazminatın bir an önce ödenmesini umdukları vurgulanırken, tazminatın İran'dan nasıl ve ne zaman alınacağının belirsiz olduğu belirtildi.