O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu: Biraz para biriktirip

Independent Türkçe’de yer alan habere göre olay sonrası konuşan Oscar’ın El Salvador’da bulunan annesi Rosa Ramirez, “Kız nehre atladığında oğlum ona ulaşmaya çalışırken, onu tutmaya çalışırken nehirde daha da batmış …ve bir daha da çıkamamış. Onu tişörtünün içine koymuş. Eminim ki kendine ‘Bu kadarını başardım’ demiştir. Bundan sonra çocukla birlikte yüzmek istemiş” dedi.

ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi. Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte yaşamını yitirdi.

Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, 26 yaşındaki El Salvadorlu Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria, Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken hayatını kaybetti.

Yaşanan olaydan sonra geliniyle telefonda konuşan Ramirez, “Onlara gitmeyin diye yalvardım ama oğlum ev yapmak için gerekli parayı toparlamak istiyordu. Orada sadece birkaç yıl kalmak ve ev için para biriktirmek istiyorlardı” dedi.

Oscar ve Valeria’nın cenazeleri Perşembe günü El Salvador’a götürülecek.

‘NEHRİ GEÇMEDEN ÖNCE KONSOLOSLUĞU ZİYARET ETMİŞLER’

ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen 25 yaşındaki Oscar pazar günü ABD'ye yasadışı yollardan geçmeye karar vermişti.

Oscar’ın yüzerek karşıya geçme kararını sınırdaki ABD’li yetkililere kendini tanıtıp yasal olarak sığınma talebinde bulunamadığı için öfkelenmesinin ardından aldığı belirtildi.

ABD’ye yapılan iltica taleplerinin kabul edilmesi aylar hatta yıllar sürebiliyor. Meksikalı bir yetkili, ailenin pazar günü Matamoros’ta bulunan ABD konsolosluğunu ziyaret ettiğini kaydetti. Konsoloslukta neler yaşandığı henüz bilinmese de ailenin bundan sonra nehri geçmeye karar verdiği belirtiliyor.

Meksikalı La Jornada gazetesine göre Oscar bunun üzerine kızıyla birlikte iki ülkeyi ayıran nehri geçmeye başararak ABD tarafına ulaştı. Bebeği nehir kenarına bırakan Oscar Meksika tarafında bıraktığı eşini almak için tekrar nehre girdi. Ancak bebek babasının peşinden nehre atladı.