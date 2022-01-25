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ABD, Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo ile ilgili kararını verdi

25.01.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Temyiz Mahkemesi, Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo' (cüce) lakaplı Joaquin Guzman hakkındaki ömür boyu hapis cezasına yapılan itirazı reddetti. Böylece El Chapo'nun uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet suçlarından aldığı ömür boyu hapis cezası onanmış oldu.

ABD, Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo ile ilgili kararını verdi

Eski Sinaloa Karteli lideri Guzman, 2019 yılında ABD'de mahkeme tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet suçlamalarından dolayı ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti. ABD'nin New York kentinde yer alan Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi, "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman’ın avukatları aracılığıyla cezaya yaptığı itiraz için kararını verdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ONANDI

Temyiz Mahkemesi, ülkede tutuklu bulunan Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman’ın, jüri üyelerinin görevi kötüye kullanması, hapisteki kötü koşulları ve ABD hükümetinin kendisini hedef almasını gerekçe göstererek yaptığı itirazı reddetti ve hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onadı. Guzman'ın avukatı Marc Fernich "Önemli gerekçelerin halı altına süpürülmeye devam edilmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bunların hepsi sanığın (Guzman) kötü şöhretinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Eski Sinaloa Karteli lideri Guzman, ABD’de yargılandığı mahkemece Şubat 2019’da milyarlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan ve birçok kişinin cinayetinden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı. Ancak El Chapo’nun avukatları geçtiğimiz yılın Kasım ayında karara itiraz edeceklerini açıklamıştı. Avukatları El Chapo’nun kaldığı hapishanedeki koşulların uygunsuz olması nedeniyle yeterli bir savunma hazırlanamadığını ve mahkemedeki bazı jüri üyelerinin kuralı çiğneyerek davayla ilgili basında çıkan haberlerin etkisi altında kalmalarını itiraza gerekçe olarak göstermişti.
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Meksika’da iki kez hapishaneden kaçarak ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD’ye teslim edilmişti. El Chapo halen ABD’nin Colorado eyaletindeki en güvenli hapishane olan ve SuperMax olarak bilinen hapishanede tutuluyor.

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Meksika
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