ABD, Menbiç'te Türkiye'yi oyalıyor çünkü PYD için özerklik istemeye hazırlanıyor

ABD'nin Fırat'ın doğusundaki askeri varlığını artırmaya devam etmesinin amacı ve Türkiye'ye olası etkilerini gazeteci Ceyhun Bozkurt Rusya'nın resmi sitesi Sputnik'e değerlendirdi.
ABD'nin Menbiç'te Türkiye'yi "oyaladığını" söyleyen Bozkurt şunları söyledi:
Oyalıyor çünkü Türkiye'nin olası müdahalesine karşı Fırat'ın doğusunda tahkimatını tamamlamayı amaçlıyor.
Washington bu bölgeyi tutarak, kurulacak Suriye masasında PYD/PKK terör örgütüne özerklik isteyecek. Bir süredir özelde Suriye genelde de bölge kamuoyuna bu fikri aşılamaya çalışıyor. Yani Washington ‘Suriye'de çözüm olacaksa bu bölge özerk olmalı' mesajı veriyor.
Bu durumun Türkiye'ye ciddi anlamda olumsuz yansımaları olacaktır. 1990'lı yıllardan itibaren Irak'ın kuzeyindeki yapının Türkiye'yi olumsuz yansımalarını düşünecek olursak, hele de PKK'nın kontrolünde bir coğrafyanın ülkemizi güvenlik anlamında rahatsız edeceği aşikar. Hendek barikat mücadelesinde de gördüğümüz üzere bu bölgeden yapılan çok sayıda sızma, çok sayıda şehit vermemize neden olmuştu. PKK bu bölgeyi cephe gerisi olarak kullanmıştı.
Buna paralel olarak terör örgütü PYD, geçtiğimiz günlerde özerk yönetim ilanı yaptı. Yani bölgede işgal ettiği bütün bölgeleri merkezi bir yapı altında birleştirmeye başladı. Bu kararın, ABD'den bağımsız alındığını söylemek safdillik olur. ABD'nin kurduğu bu üsler, işte bu özerk yapının güvenliğini sağlayacak.
ABD'nin Rakka'nın kuzeyine kurulacak radar sistemi kurduğuna işaret eden Bozkurt "ABD, bu radar üssü ile Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin bu terör örgütüne yönelik operasyonlarını engellemeye çalışacaklar. Bu kararın, Türkiye'nin Sincar operasyonunun hemen sonrasına gelmesi dikkat çekici. ABD, kukla gibi yönettiği terör örgütü elebaşlarının ve teröristlerin güvenliğini adeta kendi güvenliği gibi görüyor. Bu yüzden de radar istasyonu kuruyor. Bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol etmek, bu yapının ekonomik ayağını güçlendirecek. Zaten uzunca bir süredir terör örgütü militanlarını ordulaştırmak için de eğitimler sürdürülüyor. Yani siyasi, ekonomik ve askeri ayak tamamlanmış olacak" dedi.
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