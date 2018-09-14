ABD, Menbiç'te Türkiye'yi oyalıyor çünkü PYD için özerklik istemeye hazırlanıyor

ABD'nin Fırat'ın doğusundaki askeri varlığını artırmaya devam etmesinin amacı ve Türkiye'ye olası etkilerini gazeteci Ceyhun Bozkurt Rusya'nın resmi sitesi Sputnik'e değerlendirdi.

"TÜRKİYE'Yİ BATIDA OYALYARAK DOĞUDAKİ GÜCÜNÜ SAĞLAMA ALIYOR"

ABD'nin Menbiç'te Türkiye'yi "oyaladığını" söyleyen Bozkurt şunları söyledi:

Oyalıyor çünkü Türkiye'nin olası müdahalesine karşı Fırat'ın doğusunda tahkimatını tamamlamayı amaçlıyor.

PKK İÇİN ÖZERKLİK İSTEYECEK

Washington bu bölgeyi tutarak, kurulacak Suriye masasında PYD/PKK terör örgütüne özerklik isteyecek. Bir süredir özelde Suriye genelde de bölge kamuoyuna bu fikri aşılamaya çalışıyor. Yani Washington ‘Suriye'de çözüm olacaksa bu bölge özerk olmalı' mesajı veriyor.

Bu durumun Türkiye'ye ciddi anlamda olumsuz yansımaları olacaktır. 1990'lı yıllardan itibaren Irak'ın kuzeyindeki yapının Türkiye'yi olumsuz yansımalarını düşünecek olursak, hele de PKK'nın kontrolünde bir coğrafyanın ülkemizi güvenlik anlamında rahatsız edeceği aşikar. Hendek barikat mücadelesinde de gördüğümüz üzere bu bölgeden yapılan çok sayıda sızma, çok sayıda şehit vermemize neden olmuştu. PKK bu bölgeyi cephe gerisi olarak kullanmıştı.