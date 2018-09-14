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ABD, Menbiç'te Türkiye'yi oyalıyor çünkü PYD için özerklik istemeye hazırlanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 18:32 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerin Fırat'ın batısında elinde tuttuğu tek bölge olan Menbiç için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Rus basınına konuşan gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD'nin Türkiye ile ortak devriye faaliyeti yürüttüğü ve PKK'lıları çıkarmamak için direndiği bölgede Türkiye'yi oyaladığını ve yakında da "Özerk Kürt Bölgesi" ilan edeceğini söyledi.

ABD, Menbiç'te Türkiye'yi oyalıyor çünkü PYD için özerklik istemeye hazırlanıyor

ABD'nin Fırat'ın doğusundaki askeri varlığını artırmaya devam etmesinin amacı ve Türkiye'ye olası etkilerini gazeteci Ceyhun Bozkurt Rusya'nın resmi sitesi Sputnik'e değerlendirdi.

"TÜRKİYE'Yİ BATIDA OYALYARAK DOĞUDAKİ GÜCÜNÜ SAĞLAMA ALIYOR"

ABD'nin Menbiç'te Türkiye'yi "oyaladığını" söyleyen Bozkurt şunları söyledi:

Oyalıyor çünkü Türkiye'nin olası müdahalesine karşı Fırat'ın doğusunda tahkimatını tamamlamayı amaçlıyor.

PKK İÇİN ÖZERKLİK İSTEYECEK

Washington bu bölgeyi tutarak, kurulacak Suriye masasında PYD/PKK terör örgütüne özerklik isteyecek. Bir süredir özelde Suriye genelde de bölge kamuoyuna bu fikri aşılamaya çalışıyor. Yani Washington ‘Suriye'de çözüm olacaksa bu bölge özerk olmalı' mesajı veriyor.

Bu durumun Türkiye'ye ciddi anlamda olumsuz yansımaları olacaktır. 1990'lı yıllardan itibaren Irak'ın kuzeyindeki yapının Türkiye'yi olumsuz yansımalarını düşünecek olursak, hele de PKK'nın kontrolünde bir coğrafyanın ülkemizi güvenlik anlamında rahatsız edeceği aşikar. Hendek barikat mücadelesinde de gördüğümüz üzere bu bölgeden yapılan çok sayıda sızma, çok sayıda şehit vermemize neden olmuştu. PKK bu bölgeyi cephe gerisi olarak kullanmıştı.

Buna paralel olarak terör örgütü PYD, geçtiğimiz günlerde özerk yönetim ilanı yaptı. Yani bölgede işgal ettiği bütün bölgeleri merkezi bir yapı altında birleştirmeye başladı. Bu kararın, ABD'den bağımsız alındığını söylemek safdillik olur. ABD'nin kurduğu bu üsler, işte bu özerk yapının güvenliğini sağlayacak.

"ABD HEM TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARINI ENGELLEYECEK HEM DE ENERJİ KAYNAKLARINI KONTROL EDECEK"

ABD'nin Rakka'nın kuzeyine kurulacak radar sistemi kurduğuna işaret eden Bozkurt "ABD, bu radar üssü ile Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin bu terör örgütüne yönelik operasyonlarını engellemeye çalışacaklar. Bu kararın, Türkiye'nin Sincar operasyonunun hemen sonrasına gelmesi dikkat çekici. ABD, kukla gibi yönettiği terör örgütü elebaşlarının ve teröristlerin güvenliğini adeta kendi güvenliği gibi görüyor. Bu yüzden de radar istasyonu kuruyor. Bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol etmek, bu yapının ekonomik ayağını güçlendirecek. Zaten uzunca bir süredir terör örgütü militanlarını ordulaştırmak için de eğitimler sürdürülüyor. Yani siyasi, ekonomik ve askeri ayak tamamlanmış olacak" dedi.

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ABD Türkiye Menbiç Özerk Kürt Bölgesi PYD özerklik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
avcunuzu yalarsınız ne abd ne başka bir kafir bunu yapamayacaktır yığnak yapar silah getirir bizde gider başlarına yıkarız
projeye göre gidiyorlar zaten isim vermeme gerek yok buna hizmet edenlerde belli eyt heyt deyip alttan onlara destek veriyor bu dünyada kim kime hizmet ediyor kimse bilemez
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