HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD merkezli şirket geliştirdi! 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay

ABD merkezli şirket geliştirdi! 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 21:20 | Son Güncelleme

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD merkezli şirketin geliştirdiği 2 dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine onay verdi.

ABD merkezli şirket geliştirdi! 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay

FDA'dan yapılan açıklamada, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Kovid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu testin sadece sağlık yetkilileri tarafından yapılabileceği belirtildi.

Bodysphere'den yapılan açıklamada da şirketin, testleri salgının en yoğun görüldüğü bölgelere göndermek için federal ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

NEW YORK VALİSİ'NİN KARDEŞİ CNN SUNUCUSU DA KOVİD-19'A YAKALANDI

Öte yandan, ABD'nin en büyük basın kuruluşlarından CNN'de sunuculuk yapan ve New York Valisi Andrew Cuomo'nun kardeşi olan Chris Cuomo da Kovid-19'a yakalandı.

Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Cuomo, son günlerde ateş, titreme ve nefes darlığı gibi belirtileri olduğunu kaydetti.

ABD'deki Kovid-19 salgınının merkezi konumundaki New York'ta yaşayan Cuomo, kendisini evinin bodrumunda karantinaya aldığını belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de 164 bin 610 Kovid-19 vakası bulunurken, 3 bin 170 kişi de virüs nedeniyle yaşamını kaybetti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Fransa'da ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldiFransa'da ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak
Anahtar Kelimeler:
ABD FDA Kovid-19 koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten cenaze namazı ve defin işlemleri açıklaması

Diyanet'ten cenaze namazı ve defin işlemleri açıklaması

'Avcı kız' çetesi ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı!

'Avcı kız' çetesi ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı!

Kalça yanıtı: Aynaya bakınca ben de...

Kalça yanıtı: Aynaya bakınca ben de...

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Diğer Haberler
Putin'den ABD'ye koronavirüs için yardım teklifi

Putin'den ABD'ye koronavirüs için yardım teklifi

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

Fransa'da ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

İtalya'da koronovirüsten hayatını kaybeden vatandaşlar için bayraklar yarıya indirildi

İtalya'da bayraklar yarıya indirildi

ABD’den uyarı: Saldırılara karşılık vereceğiz

ABD’den uyarı: Saldırılara karşılık vereceğiz

Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı

Dünya genelinde can kaybı 40 bini aştı

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi

İtalya'da can kaybı 12 bin 428'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.