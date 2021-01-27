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ABD'nin 3 önemli bakanlığında 3 Türk kadın

27.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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ABD'nin 3 önemli bakanlığında 3 Türk kadın

ABD'de Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'na üst düzey pozisyonlara Türk kadınlar getirildi. Didem Nişancı ve Özge Güzelsu'nun ardından Naz Durakoğlu ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden geçen hafta yemin ederek görevine başladı. Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte ABD'de üst düzey pozisyonlara yeni atamalar yapılıyor.

ABD'de üç Türk kadına önemli görevler verildi. Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanlıklarında Türk kadınlar yönetici pozisyonlarına getirildi.

Yeni görevi en son açıklanan isim ise Naz Durakoğlu oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: NAZ DURAKOĞLU

Naz Durakoğlu ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Barack Obama döneminde de Avrupa ve Avrasya’dan sorumlu müsteşarın Başdanışmanı olan Durakoğlu, Rutgers Üniversitesi’nde lisans ve Deniz Savaşı okulunda master yaptı.

SAVUNMA BAKANLIĞI: ÖZGE GÜZELSU

Joe Biden yönetimine seçilen 2'nci Türk, Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavir Yardımcılığı'na atanan Özge Güzelsu oldu. California'da avukatlık yapan, önceden Senato Askeri Komitesi'nde çalışan Özge Güzelsu, Türkiye’ye karşı Kürt gruplara destek veren görüşleriyle bilinen ülkenin ilk siyahi Amerikalı Bakanı emekli general Lloyd Austin’in yönetimi altında Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapacak. Güzelsu, Stanford ve Harvard üniversitelerinde eğitim gördü.

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