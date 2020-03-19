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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 08:56 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan sosyal medya paylaşımında "Son gelişmeler ışığında Türkiye'deki rutin konsolosluk hizmetleri durdurulmuştur" denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son gelişmeler ışığında Türkiye'deki rutin konsolosluk hizmetleri, ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulmuştur. Amerikan vatandaşlık hizmetleri Ankara ve İstanbul'da çalışmalarına devam edecektir. Sadece gerekli koşulları karşılayan kişilere yönelik olmak üzere acil/insani vize hizmetlerine Ankara ve İstanbul'da sınırlı olarak devam edilecektir."

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ABD Ankara Büyükelçiliği Türkiye

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