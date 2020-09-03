ABD'nin DSÖ'den resmen ayrılacağı tarih belli oldu

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği yazılı açıklama yaptı.

DSÖ'nün son yıllarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yanı sıra diğer küresel sağlık krizlerine karşı önlem almada başarısız olduğu belirtilen açıklamada, "Ek olarak, DSÖ, Çin Komünist Partisi'nden bağımsız olduğunu göstermekle başlayarak, acil olarak ihtiyaç duyulan reformları hayata geçirmeyi reddetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin, DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da söylediği gibi DSÖ yerine "daha güvenilir" ve "şeffaf" ortaklar aranacağı aktarıldı.

Ayrıca, ABD kaynaklarının DSÖ yerine hangi kurum veya kuruluş aktarılacağının bugün açıklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin bu yıl DSÖ'ye ödemesi öngörülen parayı da ödemeyeceği belirtildi.

ABD'nin, DSÖ'ye 2019 yılından 18 milyon dolar, 2020 yılından da 62 milyon dolar borcu bulunuyordu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, DSÖ üyesi ABD'nin örgütten ayrılması için 1 yıl önceden bildirimde bulunması gerektiğini belirtmişti.