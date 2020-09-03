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ABD'nin DSÖ'den resmen ayrılacağı tarih belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2020 21:53 | Son Güncelleme

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) resmi olarak 6 Temmuz 2021'de çekileceği bildirildi.

ABD'nin DSÖ'den resmen ayrılacağı tarih belli oldu

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği yazılı açıklama yaptı.

DSÖ'nün son yıllarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yanı sıra diğer küresel sağlık krizlerine karşı önlem almada başarısız olduğu belirtilen açıklamada, "Ek olarak, DSÖ, Çin Komünist Partisi'nden bağımsız olduğunu göstermekle başlayarak, acil olarak ihtiyaç duyulan reformları hayata geçirmeyi reddetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin, DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da söylediği gibi DSÖ yerine "daha güvenilir" ve "şeffaf" ortaklar aranacağı aktarıldı.

Ayrıca, ABD kaynaklarının DSÖ yerine hangi kurum veya kuruluş aktarılacağının bugün açıklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin bu yıl DSÖ'ye ödemesi öngörülen parayı da ödemeyeceği belirtildi.

ABD'nin, DSÖ'ye 2019 yılından 18 milyon dolar, 2020 yılından da 62 milyon dolar borcu bulunuyordu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, DSÖ üyesi ABD'nin örgütten ayrılması için 1 yıl önceden bildirimde bulunması gerektiğini belirtmişti.

Dujarric, ABD'nin aynı zamanda DSÖ'ye olan borçlarını ayrılmadan önce ödemesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

TRUMP'IN DSÖ'YE KOVİD-19 SAVAŞI

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta bir mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmişti.

Ancak Trump daha bu süre dolmadan 29 Mayıs'ta, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Trump'ın bu açıklamasına rağmen resmi çekilmeye yönelik henüz resmi bir adım atılmamıştı. (AA)

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