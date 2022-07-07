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ABD'nin F-16 kararı sonrası Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması! 'Güçler dengesi' dedi ve ekledi...

07.07.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Türkiye'ye satmayı düşündüğü F-16 savaş uçaklarına ilişkin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten açıklama geldi. Miçotakis, söz konusu satışı engellemenin mümkün olmayacağını söyleyerek, "Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin F-16 kararı sonrası Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması! 'Güçler dengesi' dedi ve ekledi...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına ilişkin konuştu. Miçotakis, "Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır." dedi.

SKAI FM radyosuna konuşan Miçotakis, Yunan iç politikası ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Miçotakis, dört yıllık görev süresini tamamlamak istediğini, erken seçim düşünmediğini belirtti. İktidara gelişinin ardından, ikili ilişkilerde yaşanan gelişmeleri yorumlayan Miçotakis, Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu savundu.

Miçotakis, "(Türkiye) eğer Avrupa'yla yakınlaşmak istiyorsa, sadece tansiyonu düşürmesi yetmez, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin egemenlikleri ve egemenlik haklarından şüphe etmeyi de bırakmalı. Eğer diğer yolu seçerse Avrupa perspektifinden daha da uzaklaşmış olacak ve tabii ki bunun AB-Türkiye ilişkilerine sonuçları olacaktır." diye konuştu.

"GÖRÜŞMEMİZ OLUMLU ATMOSFERDE GEÇTİ"

Türk-Yunan ilişkilerinde 2020 yılının yaz dönemindekine benzer bir gerginliğin bu yaz yaşanmasını beklemediğini belirten Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile martta gerçekleştirdiği görüşmenin de olumlu bir atmosferde geçtiğini hatırlattı.

Miçotakis, "Türkiye, Yunanistan'ın egemenliğinden şüphe etmeye devam ettiği sürece, Türk-Yunan ilişkilerinde herhangi bir iyileşme olması mümkün değil." dedi.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD ziyaretine de değinen Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın almasına olumlu yaklaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır. Bence neyi başardık? Özellikle ABD Kongresine, şu an NATO'nun güneydoğu kanadında istikrarsızlık kaynağı olan NATO üyesi bir ülkeye silah satışının, ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda olmadığını anlatmayı (başardık)."

Miçotakis, bu noktadan sonra ABD'nin silah satışına ilişkin kararlarının son derece karmaşık, uzun vadeli ve bürokratik sürece bağlı olduğunu, Türkiye'nin davranışlarını değiştirmemesi halinde Kongrenin şu an Türkiye'ye silah satışına istekli olmadığını ileri sürdü.

"İZOLE EDİLMİŞ BİR TÜRKİYE ARZULAMIYORUZ"

Yunanistan'ın uluslararası arenada izole edilmiş bir Türkiye arzulamadığını belirten Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan'ın çok iyi dost olmaması için bir neden olmadığını kaydetti.

Miçotakis, Yunanistan'ın Avrupa ile Türkiye arasında bir köprü olabileceğini savunarak, "Ancak bu bize bağlı değil, Türkiye'ye bağlı." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan abd miçotakis
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