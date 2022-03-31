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  4. ABD'nin "Putin yanlış yönlendiriliyor" açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi

ABD'nin "Putin yanlış yönlendiriliyor" açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi

31.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den yapılan bir açıklamada, Ukrayna savaşı konusunda "Putin'in yanlış yönlendirildiği" ve bunun sonucunda da Rus askeri yetkililerle arasında sorunlar çıktığı iddia edilmişti. Ses getiren iddiaya yanıt veren Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'da işlerin nasıl yürüdüğü konusunda ABD'nin bilgisi olmadığın ve bunun kötü sonuçları olabileceğini söyledi.

ABD'nin "Putin yanlış yönlendiriliyor" açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini iddia eden Beyaz Saray'a yanıt verdi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’de Beyaz Saray ve Pentagon’un Putin’in yanlış yönlendirildiğine ilişkin iddialarına ve gündemdeki diğer konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Kremlin’de olanlar hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirten Peskov, “Maalesef ve hatta bundan ötürü endişe de duyuyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, Kremlin’de olanlar hakkında gerçek bir bilgiye sahip değiller. Kremlin'de neler olduğunu, Putin'i, karar alma sürecini ve çalışma tarzımızı anlamıyorlar.” ifadesini kullandı.

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Peskov, bu durumdan ötürü endişe duyduklarının altını çizerek, “Bu sadece üzücü değil endişeye de neden oluyor çünkü bu tür bir tümüyle yanlış anlama, yanlış ve çok kötü sonuçları olan dikkatsiz kararlara neden oluyor.” yorumunda bulundu.

DOĞAL GAZ İHRACATINDA RUBLEYLE ÖDEME DÖNEMİ

Rusya’nın Batılı ülkelere doğal gaz ihracatında rubleyle ödemeye geçme sürecini değerlendiren Peskov, söz konusu yeni ödeme sisteminin hazır olduğunu ve Putin’e sunulduğunu bildirdi.

Yeni sistemin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Peskov, “Rus gazı alıcıları için aslında hiçbir değişiklik olmayacak. Sözleşmelerde belirtilen ödeme miktarı için ruble satın alırlar. Rusya, fiyat ve sevkiyat hacimleri bakımından mevcut sözleşmeler ve anlaşmalardaki tüm yükümlülüklerine bağlı kalacak.” diye konuştu.

Peskov, Rusya’dan doğal gaz alımı için yapılacak ruble ödemeleri için Gazprombank’ın kullanma ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydetti.

Putin, 23 Mart'ta "dost olmayan ülkelerle" doğal gaz ticaretinde Rus rublesi bazlı ödemelere geçeceklerini duyurmuş, Almanya ve İtalya gibi bazı Batılı ülkeler ise ödemeleri avro ve dolarla yapmaya devam edeceklerini bildirmişti. (AA)

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