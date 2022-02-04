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  4. ABD'nin Suriye’deki DEAŞ operasyonu: Rusya ABD'ye destek verdiklerini açıkladı

ABD'nin Suriye’deki DEAŞ operasyonu: Rusya ABD'ye destek verdiklerini açıkladı

04.02.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın konuştuğu, ABD’nin terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü açıklamasının ardından Rusya’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu operasyona destek verdiklerini açıkladı. Zaharova operasyondaki sivil can kayıpları iddiaları ile ilgili olarak ise "Bilgiler doğrulanırsa kapsamlı bir soruşturma konusu haline gelmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye’deki DEAŞ operasyonu: Rusya ABD'ye destek verdiklerini açıkladı

ABD, gece saatlerinde Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’e bağlı Atme kasabasında düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’yi öldürdüğünü duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da operasyon hakkında açıklama yaptı. Operasyona verdikleri desteği ifade eden Zaharova, "ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun üyeleri de dahil olmak üzere diğer devletlerin terörle mücadele konusundaki çabalarını destekliyoruz. Bu ortak tehdide etkili bir ortak tepki oluşturmak için ilgili tüm ülkelerle iş birliğine hazırız" dedi.

SİVİL CAN KAYIPLARI İDDİALARI

ABD’nin gerçekleştirdiği operasyon sırasında sivil can kayıpları olduğuna dair ortaya çıkan iddiaları da dikkate aldıklarını ifade eden Zaharova, "ABD’nin bu eylemi sırasındaki sivil kayıplarla ilgili bilgiler doğrulanırsa kapsamlı bir soruşturma konusu haline gelmelidir. DEAŞ liderinin çatışmasızlık bölgesindeki Atme kasabasında gizleniyor olması Suriye makamlarının kontrolü dışında kalan bu bölgenin terör örgütleri tarafından kullanıldığını bir kez daha gösterdi" dedi.

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AÇIKLAMADA 'TÜRKİYE' DETAYI

Türkiye ile Rusya tarafından Suriye’nin kuzeyindeki atılan ortak adımları işaret eden Zaharova, "Bu Türkiye ile yapılan ilgili anlaşmaların öngördüğü gibi İdlib’deki çetelerin ve militanların karakollarının hızla ortadan kaldırılması ihtiyacını doğrulamaktadır" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Rusya DEAŞ
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