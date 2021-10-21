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ABD'nin Suriye’deki üssüne drone saldırısı

21.10.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak sınırındaki El Tanıf üssüne drone ile saldırı düzenlediği bildirildi. Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.

ABD'nin Suriye’deki üssüne drone saldırısı

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan ABD’li bir yetkili, saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.

Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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