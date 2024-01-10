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ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi

10.01.2024 00:33 | Son Güncelleme:
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Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üsse, aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.

ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Deyrizor ilindeki, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisindeki üsse, aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA’larla saldırı girişimi yapıldı.

ABD güçlerinin hava savunma sistemleri, İHA’ları hedeflerine ulaşmadan havada imha etti. ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

KAMİKAZE İHA'LAR HEDEF ALINIYOR

Haseke ve Deryrizor’da ABD ordusunun üsleri yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA’larla hedef alınıyor.

8 Ocak 2023’te Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir üssüne aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile Deyrizor'daki Koniko gaz sahasındaki üsse roketle saldırı girişimi yapılmıştı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor. (AA)

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suriye
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