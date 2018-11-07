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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2018 16:44 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "PKK'ya ilişkin pozisyonumuz net. PKK'nın aksine YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Bunu hiçbir zaman yapmadık. Suriye'ye müdahale etmeden önce de yapmamıştık. Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. YPG ve PKK arasındaki bağlantılara ilişkin endişelerini anlıyoruz. Bu yüzden çok çok dikkatli davranıyoruz. Öncelikle Türkiye'yi ne yaptığımız ve neden yaptığımız konusunda bilgilendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, YPG'yi PKK'nın aksine terör örgütü olarak tanımlamadıklarını ancak Türkiye'nin ikisi arasındaki bağa ilişkin güvenlik endişelerini anladıklarını söyledi.

Jeffrey, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel temsilci Jeffrey, "ABD'nin terör örgütü PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül kararının YPG'ye verdikleri destekle çelişki teşkil edip etmediği" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"PKK'ya ilişkin pozisyonumuz net. PKK'nın aksine YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Bunu hiçbir zaman yapmadık. Suriye'ye müdahale etmeden önce de yapmamıştık. Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. YPG ve PKK arasındaki bağlantılara ilişkin endişelerini anlıyoruz. Bu yüzden çok çok dikkatli davranıyoruz. Öncelikle Türkiye'yi ne yaptığımız ve neden yaptığımız konusunda bilgilendiriyoruz."

Türkiye'nin en kaygılı olduğu konuda, Münbiç'te ortak devriyeler yaptıklarını anımsatan Jeffrey, şöyle devam etti:

"Türkiye DEAŞ karşıtı koalisyonun bir üyesi. DEAŞ, Türkiye'ye İstanbul havaalanı saldırısında olduğu gibi birçok hasar verdi. Bunun tekrar tekrar olmasını istemiyoruz. Türkiye ile genel politikamızı çok yakından koordine ediyoruz. Türkiye siyasal çözüm konusunda bizimle aynı fikirde. Türkiye İstanbul zirvesinin katılımcılarından biriydi. Zirvenin sonuçlarını destekliyoruz. Türkiye, İran'ın Suriye'deki varlığından memnun değil. Türkiye, Suriye hükümetinin doğasından memnun değil. Yani Türkiye ile aramızda ortaklıklar çok."

James Jeffrey Türkiye'ye ilişkin başka bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Türkiye'ye, Suriye'nin kuzeyinden somut bir güvenlik tehdidi gelmemesi için her şeyi yapacağız. Şimdi Münbiç programını uyguluyoruz. Türkiye'nin endişeleri nedeniyle SDG'ye verdiğimiz silahları çok çok dikkatli şekilde elimine ediyoruz. Türklere, 'Bu insanlara sadece hafif silahlar veriyoruz. Bu da DEAŞ'a karşı son dönemde başarılı olamamalarının sebeplerinden biri.' diyoruz."

"ÖNCELİK IŞİD VE İRAN'I BÖLGEDEN ÇIKARMAK"

ABD'nin önceliğinin terör örgütü DEAŞ'ın varlığını sona erdirmek olduğunu vurgulayan Jeffrey, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi çözümü desteklediklerini belirtti.

Jeffrey, ABD için diğer önemli unsurun ise tüm İran güçlerinin Suriye'yi terk etmesi olduğun altını çizerek, "ABD, İran'ı Suriye'de çözümün değil sorunun bir parçası olarak görüyor." dedi.

Özel temsilci, Donald Trump yönetiminin, nükleer anlaşmanın İran'ın bölgedeki eylemlerine hız vermesine sebep olduğunu düşündüğünü, bu nedenle finansal baskı ve Irak, Suriye ve Yemen'de İran'ın eylemlerine karşılık verme kararı aldığını ifade etti.

Jeffrey, Beşşar Esed rejiminin iktidarda kalıp kalmamasıyla ilgili pozisyonlarının sorulması üzerine, şahıslarla ilgilenmediklerini, kendi halkına zarar vermeyen bir hükümet ile çalışmak isteyeceklerini kaydetti.

Deyrizor'da DEAŞ ile süren çatışmaları, "taktiksel bir tersine çevirme" olarak yorumlayan Jeffrey, DEAŞ'ın halen çevrelenmiş olduğunu, yeni güçlerin takviye edilmesi üzerine durumun kontrol altına alınacağını düşündüğünü söyledi.

İSTANBUL ZİRVESİ KARARLARINA DESTEK

Geçen ay Fransa, Almanya ve Rusya liderlerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen zirvenin sonuçlarına değinen Jeffrey, İdlib'de uzun dönemli ateşkes ve anayasa komitesinin yıl sonuna kadar oluşturulması yönünde alınan kararları memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Jeffrey, Suriye'de ABD, Rusya, İran ve İsrail olmak üzere dört farklı ülkenin dahli olmasını oldukça tehlikeli bulduklarını belirtti.

Özel temsilci, DEAŞ'ın dünyadaki varlığına ilişkin bir soru üzerine, ABD'nin Fırat Nehri boyunca ve Suriye-Irak sınırında DEAŞ varlığını sona erdirmek için SDG ile iş birliğinde mücadeleye devam ettiğini, İdlib'deki Heyet Tahrir Şam varlığından duydukları endişeye ilişkin de Türkiye ve Rusya ile görüşmeleri sürdürdüğünü dile getirdi.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ"

İsrail'in güvenliğine ilişkin bir soru üzerine, S300 hava savunma sistemlerinin Suriye'ye konuşlanmasından endişe duyduklarını belirten Jeffrey, asıl sorunun bunların kimin eline geçeceği ve ne rol oynayacağı olduğunu kaydetti.

Jeffrey, İsrail'in varoluşsal endişelerini anladıklarını ve desteklediklerini de sözlerine ekledi.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
ABD YPG PKK James Jeffrey

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İnsan evladını kötüler mi hiç, kendinden çıkanı çirkin görür mü değil mi :) Göz göre göre adamlar yarattıkları canavarı üzerimize salıp silahlandırıyolar ve hala biz bunlar ile bi muhattap içerisindeyiz. Ne deyim, kime nasıl açıklayım..
Türkiye acilen YPG mdr ne halttır bu çapulculara müdahale etmelidir. yani tüm savunma hatlarını kurup tünelleri kazıp işi bitikten sonramı müdahale ediliyor beklemenin faydası yok bu soysuzlar eninde sonunda başımıza dert olacak ABD nin nihai bir kuklası olarak ne diyorsa onu yapmak zorundalar.
Pkk tasfiye edilecek Türkiyeye ypg kabul ettirilecek plan bu galiba.Dünyanın kabadayısı benim diyor coniler.
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