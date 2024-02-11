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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili itiraz süresi doldu

11.02.2024 09:44 | Son Güncelleme:
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Biden yönetiminin Türkiye'ye gerçekleştirilecek F-16 satışıyla ilgili Kongreye yönlendirdiği resmi bildirimin ardından belirlenen 15 günlük inceleme süreci doldu. Böylelikle satışın durmasına yol açacak herhangi bir engelleme artık bulunmuyor.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili itiraz süresi doldu

Türkiye'ye yönelik F-16 satışına dair önemli bir aşama, dün itibarıyla tamamlanarak Kongre'deki değerlendirme ve itiraz süreci başarıyla aşıldı.

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BİR SENATÖRÜN İTİRAZI GÖZ ARDI EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Ocak'ta Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme geldi.

Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.

ENGEL KALMADI

Böylece ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongredeki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı.

Söz konusu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye F-16 satışına onay verdiklerini duyurmuştu.

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70 UÇAK TALEP EDİLMİŞTİ

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Türkiye F-16 abd
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