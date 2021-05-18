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  4. ABD'nin Zaytung'u Onion'dan İsrail'e ironik yanıt!

ABD'nin Zaytung'u Onion'dan İsrail'e ironik yanıt!

18.05.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Zaytung'u olarak bilinen Onion, İsrail yönetimiyle dalga geçtiği uydurma haberiyle büyük ses getirdi. Onion, İsrail'i bütün binalarını bombalamaya davet etti.

ABD'nin Zaytung'u Onion'dan İsrail'e ironik yanıt!

Güncel olaylarla ilgili uydurma haberler yayınlayan haber hiciv sitesi Onion, İsrail'in geçtiğimiz günlerde içeride Hamas üyesi olduğu iddiasıyla yabancı basın kuruluşlarının olduğu binayı bombalamasına mizahla gönderme yaparak İsrail yönetimine ironiyle tepki gösterdi.

Onion, uydurma haberinde "Amerika'nın en iyi haber kaynağı olarak İsrail'i görev davet ediyoruz. Şirket binamızda herhangi bir Hamas'lı olabileceği ihtimaline karşı İsrail'i binamızı bombalamaya davet ediyoruz" diye yazdı.

Tamamen uydurma olan mizahi haberde Onion, personellerinin güvenliğini sağlamakla sorumlu olduklarını belirterek "Ancak bizim ateş gücümüz yok, binamızdaki olası Hamas'lılara karşı İsrail Silahlı Kuvvetleri'ni Kahire, Rio, Paris, Londra, New York, Los Angeles ve Chicago'daki ofislerimizi bombalamaya davet ediyoruz.

Bu binaların içinde gözetlenmeyen çok sayıda merdiven boşluğu, servis asansörü ve kapıcı dolabı var ve bunlar şu anda tehlike arz ediyor. Ayrıca Londra ve Los Angeles ofislerimizin olduğu binadaki bazı kiracılar bize kaba davranmıştı. Onlar da şüpheli. İsrail'u bu komşularımızı önceden uyarmamaya da çağırıyoruz. Bu çağrımızın mali sonuçlarını biliyoruz, ancak buna değecektir. Bombaların binalarımıza çarpmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." diye yazdı.

Onion'un bu uydurma haberi sosyal medyada büyük ses getirdi.

Çok sayıda kişi ironi içeren bu uydurma haberin İsrail'in uyguladığı şiddete en güzel cevaplardan biri olduğunu yazdı.

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