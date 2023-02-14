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ABD peş peşe tanımlanamayan cisim düşürmüştü! UFO iddialarına Beyaz Saray'dan açıklama: Biden imha ve tespit için ekip görevlendirdi

14.02.2023 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Çin casus balonunun ardından son günlerde tanımlanamayan cisimler ardı ardına tespit edilmiş ve vurularak düşürülmüştü. Dünyanın konuştuğu olayın ardından Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Amerikan halkının bu nesnelerle ilgili olarak uzaylılar için endişelenmesine gerek yok." dedi. Kirby, Biden'ın tanımlanamayan hava nesnelerinin tespiti ve imhası için bir ekip görevlendirdiğini de duyurdu.

ABD peş peşe tanımlanamayan cisim düşürmüştü! UFO iddialarına Beyaz Saray'dan açıklama: Biden imha ve tespit için ekip görevlendirdi

Çin'e ait olduğu iddia edilen casus balonunu vuran ABD'de, Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimlerle ilgili alarm yaşanmıştı. Bu cisimlerin de vurulmasının ardından ise geçtiğimiz gün bu defa Kanada sınırında Huron Gölü üzerinde uçan, tanımlanamayan bir cisim için savaş uçakları harekete geçti. Radar anomalisi de saptanan olayda F-16 savaş uçakları bir cismi de havada vurarak düşürdü. Ortaya atılan 'uzaylı' iddialarının ardından ise Beyaz Saray'dan peş peşe açıklamalar geldi.

"ÇİN'İN YÜKSEK İRTİFA BALONLARI..."

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin'in, istihbarat faaliyetleri kapsamında, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı yüksek irtifa gözetleme balonu programına sahip olduğunu söyledi. Günlük basın toplantısında Kirby, 4 Şubat'ta Amerikan hava sahasında tespit edilen Çin "casus balonunun" ardından son günlerde tanımlanamayan cisimlerin tespit edilmesi ve bunların vurularak düşürülmesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Çin'in, istihbarat toplamak amacıyla Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı yüksek irtifa balonları programına sahip olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Yabancı istihbarat toplama faaliyetleriyle ilgili bilgilere ilişkin "hassas olduğu" gerekçesiyle fazla detay veremeyeceğini aktaran Kirby, Donald Trump yönetimi zamanında da Çin'in bu programının devrede olduğunu, ancak bunu, Trump idaresinin değil, kendilerinin tespit edebildiklerini kaydetti.

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"DÜZİNELERCE ÜLKENİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİNİ BİLİYORUZ"

"Çin gözetleme balonlarının, en yakın müttefiklerimiz ve ortaklarımızdan bazıları dahil olmak üzere, dünya genelinde birçok kıtada düzinelerce ülkenin üzerinden geçtiğini biliyoruz." diyen Kirby, bu gözetleme balonlarının, Çin'in ABD'de kullandığı diğer istihbarat platformlarına "sınırlı ek yetenekler" sağladığını söyledi.

Kirby, ayrıca Çin'in yüksek irtifalı balon kullanarak uyguladığı gözetleme faaliyetleriyle ilgili Başkan Joe Biden'ın ilk olarak Haziran 2021'de bilgilendirildiğini aktardı.

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"UZAYLILARDAN ENDİŞE ETMEYE GEREK YOK"

Kirby, 4 Şubat'ta Çin "casus balonunun" vurulmasının ardından ABD hava sahasında son günlerde tespit edilen tanımlanamayan nesnelerin karadaki insanlar için doğrudan tehdit oluşturmadığını düşündüklerini söyledi. Söz konusu nesnelerin herhangi bir iletişim sinyali göndermediklerini tespit ettiklerini söyleyen Kirby, aynı zamanda manevra kabiliyetlerinin olmadığı ve irtifalarının da düşük olduğu için böyle düşündüklerini kaydetti.

BIDEN EKİP GÖREVLENDİRDİ

Kirby, diğer taraftan, bu nesnelerin gözetleme yaptıklarına dair şüphelenmek için özel bir neden olmasa da bu seçeneği göz ardı edemeyecekleri için Savunma Bakanlığının tavsiyesi üzerine Biden'ın bu cisimlerin vurulması emrini verdiğini bildirdi. Kirby, ayrıca, Biden'ın bugün güvenlik riski oluşturan, tanımlanamayan hava nesnelerinin tespiti, analizi ve imhasıyla ilgili çalışmalar yapmaları için bir ekibi görevlendirdiğini duyurdu.

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Kirby, Amerikan halkının son günlerde tespit edilen ve tanımlanamayan bu nesnelerin "uzaylılar" oldukları gibi bir endişeye sahip olmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de bu nesneler bağlamında "uzaylılar ya da dünya dışı canlılarla" ilgili hiçbir belirtinin olmadığını vurguladı.

"ABD GÖZETLEME ARACI YOK"

Öte yandan, Kirby, balon hadisesi üzerine Çin ile iletişimlerinin kopmadığını, Pekin'deki büyükelçilikleri aracılığıyla bu ülkeyle rutin diplomatik görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Balon ile ilgili de özel görüşmelerde konuyu ele aldıklarını söyleyen Kirby, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin'in iddialarının aksine, Çin hava sahasında ABD gözetleme balonunun olmadığını vurguladı.

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Kirby, bir gazetecinin, Tayvan, Güney Çin Denizi gibi alanlarda ABD'ye ait hava aracı olup olmadığı sorularına ise "Çin hava sahasında ABD gözetleme aracı yok." yanıtını verdi. (AA)

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