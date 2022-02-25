ABD Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Ukrayna'da bu denli direnç beklemiyordu

Rusya'da dün sabah Putin'in talimatıyla başlayan askeri operasyonda her saat yeni bir gelişme yaşanıyor. Tüm dünya ülkelerinin yakından takip ettiği operasyonla ilgili ABD'den son açıklama geldi. Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını söyledi.

"HENÜZ BİR ŞEHRİ KONTROL EDEMEDİLER"

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi devam eden sıcak çatışmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:



Rus ordusu Kiev’e tahmin ettiğinden daha yavaş ilerliyor. Rus güçleri Ukrayna ordusundan bu denli direnç beklemiyordu. Rusya henüz bir şehir merkezini kontrol etmiş değil. Rusya’nın Ukrayna’da hava üstünlüğü yok.

