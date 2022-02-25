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ABD Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Ukrayna'da bu denli direnç beklemiyordu

25.02.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Savunma Bakanlığı yetkilisi Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya'nın Ukrayna'da beklediğinden daha dirençli bir yapıyla karşılaştığını belirten yetkili, "Rus ordusu Kiev’e tahmin ettiğinden daha yavaş ilerliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Ukrayna'da bu denli direnç beklemiyordu

Rusya'da dün sabah Putin'in talimatıyla başlayan askeri operasyonda her saat yeni bir gelişme yaşanıyor. Tüm dünya ülkelerinin yakından takip ettiği operasyonla ilgili ABD'den son açıklama geldi. Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını söyledi.

"HENÜZ BİR ŞEHRİ KONTROL EDEMEDİLER"

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi devam eden sıcak çatışmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Rus ordusu Kiev’e tahmin ettiğinden daha yavaş ilerliyor. Rus güçleri Ukrayna ordusundan bu denli direnç beklemiyordu. Rusya henüz bir şehir merkezini kontrol etmiş değil. Rusya’nın Ukrayna’da hava üstünlüğü yok.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya
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