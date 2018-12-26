ABD sınırında vahşet! Tek tek ölüyorlar…

Günün ilerleyen saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikâyeti ile tekrar hastaneye kaldırılan çocuk kısa süre sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Babası ile Meksika sınırından ABD tarafına geçtiği sırada yakalanan Guetemalalı 7 yaşındaki Jakelin Amei Caal, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin nezaretindeyken 8 Aralık’ta hayatını kaybetmişti.

Bu ölüm, üzerinden haftalar geçtikten sonra ABD’li yetkililer tarafından açıklandı.

Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğunun hedefi, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmak.