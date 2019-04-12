ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordunun yönetime el koymasından sonra bu ülkeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

Bakanlık, Sudan'a yönelik seyahat uyarısı seviyesini 4'e çıkararak "Suç, terörizm, iç karışıklık, kaçırılma ve silahlı çatışma dolayısıyla Sudan'a seyahat etmeyin." açıklaması yaptı.

Sudan'da iç karışıklığın yanı sıra silahlı soygun, araç ve ev haneye tecavüz suçlarının yaygın olduğu belirtilen açıklamada, "Bakanlık, 11 Nisan 2019'da görev durumu acil olmayan ABD hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi emrini verdi." denildi.

Açıklamada, Kuzey Afrika ülkesinde terör tehdidinin de söz konusu olduğu belirtilerek, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğine ve Sudan güvenlik güçlerinin tutuklama ve derdest etme konusundaki yetkilerinin genişletildiğine dikkati çekildi.

Ülke çapında gösterilerin olabileceği ve bu gösterilere polisin şiddetle yanıt verebileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çad ve Sudan ile (Abyei ihtilaflı bölgesi dahil) Güney Sudan sınırında, Sudan Cumhuriyeti Hükümeti ile muhalif güçler arasındaki tansiyon ve şiddet devam ediyor. Silahlı muhalif güçler Orta Darfur, Mavi Nil ve Güney Kordofan vilayetlerinde aktifler."