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ABD Suriye'de İran'ı hedef almaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinin doğusunu işgal eden ABD destekli YPG/PKK, kentin batısında konuşlu İran destekli gruplara saldırma hazırlığı yapıyor

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin eğittiği YPG/PKK'lılar, Suriye'de Fırat'ın batısında konuşlu İran destekli terörist gruplara yönelik operasyon yapmaya hazırlanıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde işgal ettiği ve kendisine yönelik protestoların düzenlediği Şıheyl ilçesinde "DEAŞ ile mücadele" bahanesiyle sözde operasyon başlatmış, önceki gece ilçedeki 200 dönümlük bir araziyi ateşe vermişti.

AA'ya bilgi veren yerel kaynaklara göre, YPG/PKK bu yolla, Deyrizor'un doğusunda asayişi kontrol altına aldıktan sonra, kentin batısında konuşlu İran destekli yabancı terörist gruplara saldırmayı planlıyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri YPG/PKK'lılara, İran destekli terörist unsurlara yönelik başlatılacak operasyon için Ayn İsa beldesi ile Ömer petrol sahasında üç ay boyunca, seyyar köprü ve geçit intikalini de kapsayan eğitim verdi.

Ayrıca, örgütün bölgedeki Arap aşiretlerini İran destekli gruplara yönelik operasyonda yanına çekmeyi hedeflediği öğrenildi.

Irak sınırında yer alan ve Fırat nehrinin ikiye böldüğü Deyrizor ilinin doğusunda ABD destekli YPG/PKK, batısında ise Beşşar Esed rejimi ve müttefiği İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.

Deyrizor'da Arap halk, 25 Nisan'dan bu yana YPG/PKK karşıtı gösteriler düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deyrizor Fırat İRAN Suriye Şıheyl YPG/PKK

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