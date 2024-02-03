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  4. ABD, Ürdün saldırısına yanıt veriyor! Ölü ve yaralılar var

ABD, Ürdün saldırısına yanıt veriyor! Ölü ve yaralılar var

03.02.2024 00:10 | Son Güncelleme:
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ABD uçakları Suriye ve Irak'taki İran hedeflerini vuruyor. Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı Meyadin ilçesinde, Suriye ordusunun saflarında yer alan İran destekli gruplara aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

ABD, Ürdün saldırısına yanıt veriyor! Ölü ve yaralılar var

ABD misilleme saldırısını başlattı. ABD uçakları Suriye ve Irak'taki İran hedeflerini vuruyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen hava araçları, Deyrizor'da Meyadin ilçesinin yakınında Mezar Ali Üssü ile Haydariyye ve Şibli köylerindeki İran destekli grupların bulunduğu noktalara hava saldırıları gerçekleştirdi.

Mezar Ali Üssü'ne düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

DEYRİZOR ÇEVRESİNDEKİ GERİLİM!

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor. Aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında İran destekli grupların bulunduğu nokta ve konvoylarına zaman zaman hava saldırısı düzenleniyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Ürdün abd
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