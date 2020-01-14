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  4. ABD üssündeki saldırı sonrası 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi

ABD üssündeki saldırı sonrası 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi

14.01.2020 00:33 | Son Güncelleme

Suudi bir askeri öğrencinin Aralık ayı başında silahlı saldırı düzenlemesi sonrası başlatılan inceleme kapsamında ABD'de öğrenim gören 21 Suudi Arabistan askeri sınırdışı edildi. Sınır dışı edilen askerlere ait, cihatçı dokümanlar ve çocuk pornografisi içeren yayınlar bulunduğu iddia ediliyor.

ABD üssündeki saldırı sonrası 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi

Suudi bir askeri öğrencinin silahlı saldırı düzenlemesi sonrası başlatılan inceleme kapsamında, ABD'de öğrenim gören 21 Suudi Arabistan askeri sınır dışı edildi.

Florida kentindeki üste uçuş eğitimi alan bir Suudi askerin 6 Aralık'ta düzenlediği saldırıda üç ABD askeri ölmüştü.

Sınır dışı edilen 21 askere, Aralık ayındaki saldırıyla ilgili bir suçlama yöneltilmedi.

Ancak konu ile ilgili açıklama yapan ABD Adalet Bakanı William Barr, sınır dışı edilen askerlere ait yerlerde yapılan aramalarda, cihatçı dokümanlar ve çocuk pornografisi içeren yayınlar bulunduğunu kaydetti.

Aralık ayındaki saldırı sonrası, Suudi askerlerin eğitim süreci askıya alınmıştı.

Pensacola Deniz Hava Üssü'nde Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Barr, olayı bir "terör saldırısı" olarak tanımladı.

Apple'dab saldırgana ait telefon için yardım istendi

Bakan Barr, saldırganın telefonlardan birini silah sıkarak imha etmeye çalıştığını ancak FBI'ın cihazı incelemeyi başardığını söyledi.

Barr, Apple şirketinden de, saldırgana ait telefonlardan birinin şifresini kırmasının istendiğini ancak Apple'ın kendilerine "anlamlı bir yardımda" bulunmadığını savundu.

New York Times'ta yer alan habere göre, Apple, FBI ile saldırganın, iCloud'da bulunan verilerini paylaştı ancak telefonun şifresini açmayı "şifreleme yazılımını tehlikeye atacağı" gerekçesiyle reddetti.

Apple, FBI ile 2016 yılında California'da düzenlenen bir silahlı saldırı olayı nedeniyle de karşı karşıya gelmişti. O olayda da şirket talebi yerine getirmemişti.

Adalet Bakanı Barr, saldırganın silahlı saldırıyı gerçekleştirirken telefona kaydettiği iddialarının ise doğru olmadığını söyledi.

Saldırı Florida'daki Pensacola Deniz Hava Üssü'nde gerçekleşti

Adalet Bakanı Barr, sınırdışı edilen 21 Suudi ordu mensubunun 17'sinde cihatçı malzemeler olduğunu söyledi. Bu 17 kişiden bazılarının da aralarında olduğu 15 kişi de ise çocuk pornografisine ilişkin yayınlar elde edildiğini açıkladı.

Barr, yalnızca bir kişiden ciddi oranda çocuk pornosu görüntüsünün çıktığını da vurguladı.

850 Suudi öğrenci**, ABD'de eğitim alıyor**

Pazartesi Suudia Arabistan'a dönen askeri öğrencilerin FBI ile tam bir işbirliği yaptığı da kaydedildi.

Bakan Barr, Suudi Arabistan yönetiminin de soruşturmaya tam destek verdiğini açkıladı. Öğrencilere, ABD'de bir suçlama yöneltilmediğini ancak ülkelerinde yargılanabileceklerini de sözlerine ekledi.

Sign outside Pensacola Naval Air Station

ABD'de 850'den fazla Suudi askeri öğrenci bulunuyor.

Suudi hava kuvvetlerinde teğmen rütbesinde olan saldırgan Muhammed Alshamrani, Pensacola deniz üssünde havacılık eğitimi alıyordu.

Alshamrani'nin saldırıda kullandığı 9mm'lik tabanca da yasal olmayan yollardan elde edilmişti.

Military personnel carry a transfer case for fallen service member Navy Ensign Joshua Watson. 8 Dec 2019

Saldırının gerçekleştiği Pensacola Deniz Hava Üssü'nde çok sayıda yabancı uçuş öğrencisi eğitim alıyordu.

Suudi pilotlar da 1995 yılında burada eğitim almaya başladı.

ABD üssündeki saldırı sonrası 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi

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